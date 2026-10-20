Трамп предложил, чтобы Украину на переговорах представлял кто-то другой, а не Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, пришло время, чтобы от имени Киева переговоры вел кто-то другой, а не президент Украины Владимир Зеленский.

«Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский — человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку», — заявил Трамп журналистам.

«Я думаю, что пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины, потому что что произошло? Погибло огромное количество людей. Они теряют свое мужское население», — сказал он.

«Возможно, Зеленскому пора найти кого-то другого для ведения переговоров», — добавил Трамп.

«Зеленский не особо способствует решению проблемы. Думаю, он не хочет прекращать войну, но я хочу, чтобы люди не гибли. Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали», — продолжил президент.

Комментируя возможность переговоров о прекращении войны в Украине без участия президента Владимира Зеленского, Трамп заявил, что намерен приложить все усилия для завершения конфликта независимо от того, кто будет присутствовать за столом переговоров.

Источник: Anadolu