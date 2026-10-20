Трамп допустил возможность переговоров с Путиным и Си Цзиньпином по ядерному разоружению
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, главным вопросом таких переговоров могло бы стать ядерное разоружение.
Отвечая на вопрос о возможности встречи по урегулированию конфликта в Украине, Трамп отметил, что пока не соглашался на подобный формат, однако не исключил своего участия в будущем.
При этом американский лидер заявил, что, по его оценке, Россия ведет себя в отношении Украины «вполне нормально».
Трамп подчеркнул, что основное внимание на возможной встрече трех лидеров было бы уделено ядерному оружию и денуклеаризации. Он также отметил, что США располагают крупнейшим ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место, а Китай — третье, при этом китайский ядерный потенциал быстро растет.
По словам Трампа, Китаю может потребоваться около пяти лет, чтобы существенно сократить отставание в этой сфере.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, несмотря на тесные отношения с Тегераном, оказали Ирану лишь ограниченную поддержку.
По словам американского лидера, Москва и Пекин могли бы сделать гораздо больше для помощи Ирану, однако не воспользовались этой возможностью в полной мере.
Трамп назвал такую ситуацию весьма позитивным фактором.
Источник: Anadolu