Трамп допустил возможность переговоров с Путиным и Си Цзиньпином по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, главным вопросом таких переговоров могло бы стать ядерное разоружение.

Отвечая на вопрос о возможности встречи по урегулированию конфликта в Украине, Трамп отметил, что пока не соглашался на подобный формат, однако не исключил своего участия в будущем.

При этом американский лидер заявил, что, по его оценке, Россия ведет себя в отношении Украины «вполне нормально».

Трамп подчеркнул, что основное внимание на возможной встрече трех лидеров было бы уделено ядерному оружию и денуклеаризации. Он также отметил, что США располагают крупнейшим ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место, а Китай — третье, при этом китайский ядерный потенциал быстро растет.

По словам Трампа, Китаю может потребоваться около пяти лет, чтобы существенно сократить отставание в этой сфере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, несмотря на тесные отношения с Тегераном, оказали Ирану лишь ограниченную поддержку.

По словам американского лидера, Москва и Пекин могли бы сделать гораздо больше для помощи Ирану, однако не воспользовались этой возможностью в полной мере.

Трамп назвал такую ситуацию весьма позитивным фактором.

Источник: Anadolu