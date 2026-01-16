​​​​​​​В Баку торжественно отметили 110-летие со дня рождения Рашида Бейбутов – ФОТО

15 января во Дворце Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры прошёл торжественный вечер, посвящённый 110-летию со дня рождения легендарного азербайджанского певца, народного артиста СССР и лауреата Государственной премии Рашида Бейбутова.

В мероприятии приняли участие официальные лица, деятели культуры и науки, и представители общественности. В программе вечера были показаны архивные кадры, отражающие богатое творческое наследие великого артиста, а музыкальные номера прозвучали как дань уважения его памяти, вызвав бурные аплодисменты зрителей.

Ниже представлен фоторепортаж с мероприятия, предоставленный 1news.az пресс-службой Министерства культуры АР.