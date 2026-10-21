Трамп: европейцы и американцы устали от украинского конфликта

Жители европейских стран и Соединенных Штатов устали от конфликта на Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У Евросоюза довольно много денег, хотя, должен сказать, они уже устали их тратить», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он напомнил, что США предоставили Украине $350 млрд. «Мы выделили Украине колоссальные суммы. Мы не получили ничего взамен, кроме дорогого дизельного топлива. За эти годы мы, вероятно, выделили Украине больше денег, чем кто-либо другой. Сотни миллиардов долларов. Мы не получили ничего взамен, и американские налогоплательщики устали от этого. Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку», — добавил президент.