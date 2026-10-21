СМИ: Ирак закрывает пункты на границе с Ираном

Правительство Ирака закрыло большую часть КПП на границе с Ираном «до дальнейшего уведомления».

Этот шаг был предпринят из-за появившихся у Багдада «доказательств причастности Тегерана к атакам на Саудовскую Аравию» в сентябре, совершенных с иракской территории, утверждает портал Shafaq News.

По данным его источника, распоряжение о закрытии КПП на границе с Ираном издал лично премьер-министр страны Али аз-Зейди. Власти Ирака полагают, что исламская республика не только причастна к удару по саудовскому нефтепроводу Восток — Запад, но и импортировала в приграничные территории комплектующие для сборки дронов, которые потом использовались для атак по Саудовской Аравии.

Официальные власти Ирака и Ирана эту информацию пока не комментировали.

Удар по нефтепроводу Восток — Запад был нанесен 11 сентября. На следующий день, 12 сентября, иракский премьер отстранил от должности командующего оперативным командованием провинции Майсан после подтверждения данных о том, что БПЛА, атаковавшие нефтепровод, были запущены с ее территории.

Источник: ТАСС