Звезда «Евровидения-2013» Фарид Мамедов вернулся в соцсети с хитом Мэрайи Кэри - ВИДЕО

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» Фарид Мамедов вновь порадовал поклонников публикацией в социальных сетях.

Певец, который редко делится новыми публикациями, разместил видео, на котором исполняет абсолютный хит Мэрайи Кэри «My All» - публикация вызвала теплый отклик у подписчиков, которые соскучились по музыкальным выступлениям артиста, и напомнила слушателям о вокальных возможностях исполнителя.

Напомним, что после успеха на «Евровидении» Фарид Мамедов постепенно исчез из поля зрения СМИ и поклонников. Позднее стало известно, что певец вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в США, где отошел от музыкальной карьеры, но в 2024 году артист нарушил продолжительное творческое молчание, представив лирическую композицию на английском языке «All I Ask».

Исполнение Фаридом Мамедовым песни «My all» доступно по следующей ссылке.