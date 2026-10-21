На трассе Губа - Баку ограничили движение в направлении Сулутепе - ВИДЕО

На участке автомобильной дороги Губа - Баку временно ограничено движение транспорта в направлении Сулутепе в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции, работы ведутся на отрезке от стационарного поста экологического контроля до Сулутепе. Ограничения, как ожидается, будут действовать до конца дня.

Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным маршрутом от кругового движения Ходжасан в направлении Сулутепе. Также автомобилистов призывают обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать требования безопасности.

Сотрудники дорожной полиции принимают необходимые меры для регулирования транспортного потока и обеспечения безопасности на данном участке дороги.