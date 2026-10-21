«Исправлена историческая ошибка»: Мирзиёева прокомментировала закон о совершенствовании узбекского алфавита - ФОТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал сегодня закон о совершенствовании узбекского алфавита, основанного на латинской графике.

Об этом сообщила руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева в своем аккаунте в Instagram, подчеркнув, что таким образом «исправлена многолетняя историческая ошибка».

Саида Мирзиёева отметила, что этот вопрос вызывал споры на протяжении многих лет, и конца им не было видно: «Выступая 11 декабря 2023 года на конференции, посвящённой наследию джадидов, я выдвинула инициативу по доработке алфавита и высказала мнение, что пришло время поставить точку в этих дискуссиях.

Конечно, перемены всегда даются нелегко, и совершенно естественно, что они могут вызывать возражения или опасения. Но, поверьте, иного пути устранить недостатки нашей письменности и укрепить позиции родного языка в цифровом пространстве у нас не было.

Придётся ли теперь менять все документы? Вовсе нет. Мы выбрали путь минимизации затрат: все действующие документы, национальная валюта и ценные бумаги сохранят свою силу, а учебники, вывески и указатели будут заменяться поэтапно, по мере истечения срока их службы.

Принятие этого закона именно 21 октября несёт в себе глубокий символический смысл. Уверена, что наш усовершенствованный алфавит послужит воплощению мечты предков-просветителей — повышению грамотности молодёжи и укреплению авторитета нашего языка.

Поздравляю всех вас с Днём узбекского языка!»