Мирзоян прокомментировал инцидент с пересечением границы азербайджанским пастухом

Переход границы заблудившимся пастухом не представляет угрозы для национальной безопасности, а Ереван и Баку научились конструктивно реагировать на подобные приграничные инциденты.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТГ канал infoteka 24.

«Горе той политической силе, которая считает, что угрозой безопасности страны является заблудший пастух», — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

По его словам, подобные случаи непреднамеренного пересечения границы происходят с обеих сторон, однако сейчас Ереван и Баку демонстрируют адекватное взаимодействие. В качестве примера Мирзоян напомнил и о недавнем инциденте с азербайджанским военным: «Был недавний случай, когда солдат перешел границу. И здесь тоже нужно отдать должное — подходы сторон вполне адекватны».

Ранее стали известны подробности пересечения азербайджанским пастухом государственной границы с Арменией.

По данным Oxu.Az, мужчина являлся жителем села Агдам Товузского района и пас собственный скот.

Сообщается, что он регулярно употреблял алкоголь. В день инцидента пастух также направился в приграничную зону для выпаса скота, где распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он перешел границу на армянскую сторону и был задержан в районе села Чинари.

Согласно информации, у мужчины, перешедшего границу, имелись психологические проблемы, и он неоднократно проходил лечение от этого заболевания.

Отметим, что по данным армянских СМИ со ссылкой на источники в Бердском районе, гражданин Азербайджана перешел линию границы в районе села Чинари Тавушской области и был задержан военной полицией Армении. «Азербайджанец оказался на территории РА три дня назад, однако компетентные органы скрыли этот факт», передает Пастинфо.