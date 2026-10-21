 Мирзоян прокомментировал инцидент с пересечением границы азербайджанским пастухом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Мирзоян прокомментировал инцидент с пересечением границы азербайджанским пастухом

Редакция 1news16:00 - Сегодня
Мирзоян прокомментировал инцидент с пересечением границы азербайджанским пастухом

Переход границы заблудившимся пастухом не представляет угрозы для национальной безопасности, а Ереван и Баку научились конструктивно реагировать на подобные приграничные инциденты. 

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТГ канал infoteka 24.

«Горе той политической силе, которая считает, что угрозой безопасности страны является заблудший пастух», — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

По его словам, подобные случаи непреднамеренного пересечения границы происходят с обеих сторон, однако сейчас Ереван и Баку демонстрируют адекватное взаимодействие. В качестве примера Мирзоян напомнил и о недавнем инциденте с азербайджанским военным: «Был недавний случай, когда солдат перешел границу. И здесь тоже нужно отдать должное — подходы сторон вполне адекватны».

Ранее стали известны подробности пересечения азербайджанским пастухом государственной границы с Арменией.

По данным Oxu.Az, мужчина являлся жителем села Агдам Товузского района и пас собственный скот.

Сообщается, что он регулярно употреблял алкоголь. В день инцидента пастух также направился в приграничную зону для выпаса скота, где распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он перешел границу на армянскую сторону и был задержан в районе села Чинари.

Согласно информации, у мужчины, перешедшего границу, имелись психологические проблемы, и он неоднократно проходил лечение от этого заболевания.

Отметим, что по данным армянских СМИ со ссылкой на источники в Бердском районе, гражданин Азербайджана перешел линию границы в районе села Чинари Тавушской области и был задержан военной полицией Армении. «Азербайджанец оказался на территории РА три дня назад, однако компетентные органы скрыли этот факт», передает Пастинфо.

Поделиться:
330

Актуально

Общество

Shahdag Residences and Chalets: курорт, где живут круглый год - ФОТО

Общество

День города Зангилан отмечен при поддержке Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

Общество

Лейла Алиева открыла Всемирный саммит по инвестициям в благополучие детей в ...

Общество

В Азербайджане начинается кампания по вакцинации против гриппа

Политика

МИД Армении: оружие и боеприпасы по «маршруту Трампа» перевозиться не будут

Мирзоян прокомментировал инцидент с пересечением границы азербайджанским пастухом

Мирзоян: Азербайджан заявляет нам, что не подпишет мирный договор, пока наша Конституция такая, какая есть

Азербайджан включил 31 гражданина Турции в список «нежелательных лиц»

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Принята Бакинская декларация

Обычный рейс как повод для спекуляций: в Турции манипулируют темой визита президента Израиля в Баку

Хакан Фидан прибыл в Баку

Депутат Милли Меджлиса: «Азербайджан — братская Турции страна, но не чья-то идеологическая вотчина»

Последние новости

Президент утвердил Соглашение о принимающей стране по Секретариату Молодежной организации ДН

Сегодня, 17:25

Утверждено соглашение об автосообщении с Кыргызстаном

Сегодня, 17:25

В Азербайджане создан Государственный заповедник «Археологический парк Азых-Таглар»

Сегодня, 17:20

Ильхам Алиев утвердил договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном

Сегодня, 17:14

Трагедия на дороге в Пакистане: 10 человек погибли при опрокидывании автобуса

Сегодня, 17:10

Мирзоян исключил возможность возвращения Армении в ОДКБ

Сегодня, 17:07

Турция готовит отправку военных в Саудовскую Аравию

Сегодня, 17:06

Макрон: Не надо говорить, что вздумается

Сегодня, 17:05

В Баку супруга чиновника упала в открытый люк, виновного оштрафовали на 2 тыс. манатов

Сегодня, 16:48

Российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

МИД Армении: оружие и боеприпасы по «маршруту Трампа» перевозиться не будут

Сегодня, 16:35

Рекордная конфискация: у экс-директора «SOCAR-AQS» изъяли активы почти на 100 млн манатов

Сегодня, 16:30

День города Зангилан отмечен при поддержке Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

Сегодня, 16:07

Глава Нацбанка Украины подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий - ВИДЕО

Сегодня, 16:03

Мирзоян прокомментировал инцидент с пересечением границы азербайджанским пастухом

Сегодня, 16:00

В Абшеронском районе мастер ударил хозяина дома ножом

Сегодня, 15:49

В Евлахе во время кесарева сечения умер младенец

Сегодня, 15:42

Navai может грозить уголовное дело в России - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 15:35

У заслуженной артистки Фирузы Ибадовой серьезные проблемы со здоровьем - ВИДЕО

Сегодня, 15:20
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55