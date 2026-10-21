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День города Зангилан отмечен при поддержке Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

Редакция 1news16:07 - Сегодня
День города Зангилан отмечен при поддержке Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

Впервые День города был отмечен непосредственно в Зангилане проведением культурно-массовых мероприятий.

В мероприятиях, организованных 20 октября по случаю этого знаменательного дня, приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, делегация Фонда возрождения Карабаха, члены семей шехидов, руководители и представители государственных учреждений, действующих на данной территории, а также жители Зангилана и соседних районов.

Праздничные мероприятия были организованы совместно Министерством культуры и Службой по восстановлению, строительству и управлению в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в этих районах, а также при финансовой и организационной поддержке Фонда возрождения Карабаха.

В рамках Дня города в Конгресс-центре Зангилана состоялись Фестиваль плова, фотовыставка «Зангилан — на крыльях времени», творческие программы для детей и театральное представление. В завершение дня состоялся праздничный концерт, отражающий национальную музыку, танцы и дух патриотизма. Мероприятия завершились музыкальными выступлениями и фейерверком.

Проведение Дней городов на освобожденных территориях способствует возрождению региона, активизации общественной и культурной жизни, а также организации содержательного досуга жителей, возвращающихся в родные края.

Отметим, что Фонд возрождения Карабаха на постоянной основе поддерживает инициативы в этом направлении, внося свой вклад в сохранение и популяризацию богатого культурного наследия этих территорий.

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