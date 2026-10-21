 В Баку супруга чиновника упала в открытый люк, виновного оштрафовали на 2 тыс. манатов | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку супруга чиновника упала в открытый люк, виновного оштрафовали на 2 тыс. манатов

Феликс Вишневецкий16:48 - Сегодня
В Баку супруга чиновника упала в открытый люк, виновного оштрафовали на 2 тыс. манатов

Супруга заместителя директора Центра экспертизы потребительских товаров при Государственном агентстве по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком Ровшана Амирджанова упала в открытый дождевой канализационный колодец в Баку и получила травмы.

Инцидент произошел в поселке Ахмедлы на улице Сараево, 13В, сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo.az.

Супруга Ровшана Амирджанова выходила из автомобиля, когда упала в открытый колодец ливневой канализации, расположенный у дороги - в результате она получила перелом костей правой голени, ее здоровью был причинен вред средней степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 314.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики - «Халатность». Речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе, если это повлекло существенный ущерб правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам государства или общества.

В связи с инцидентом к уголовной ответственности привлечено должностное лицо Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) - установить имя которого не удалось.

Отмечается, что дело было рассмотрено в Хатаинском районном суде города Баку. Суд оправдал обвиняемого. Государственный обвинитель подал апелляционный протест, потребовав отменить оправдательный приговор и привлечь должностное лицо к уголовной ответственности.

В протесте указывалось, что собранные по делу доказательства, показания потерпевшей и свидетелей, а также заключения экспертов подтверждают, что инцидент произошел из-за отсутствия защитной решетки на дождеприемном колодце.

Согласно заключению судебно-строительной экспертизы, технической причиной происшествия стало отсутствие решетки на колодце - эксперты также отметили, что следствию необходимо установить лиц, ответственных за несоблюдение соответствующих требований безопасности.

Дело было повторно рассмотрено в Бакинском апелляционном суде. Апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор Хатаинского районного суда. Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 314.1 Уголовного кодекса, и приговорен к штрафу в размере 2 000 манатов.

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