В Азербайджане планируют модернизировать теплоизоляцию зданий к 2060 году

В Азербайджане планируют заменить устаревшие строительные материалы высокоэффективной теплоизоляцией для сокращения выбросов углерода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, соответствующие меры предусмотрены в документе «Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана».

В документе подчёркивается, что повышение энергоэффективности систем отопления и охлаждения зданий требует качественной теплоизоляции. В частности, использование строительных материалов советского периода и несоответствие ряда существующих стандартов современным требованиям обусловливают необходимость модернизации зданий с применением более эффективных изоляционных решений.

Согласно стратегии, к 2060 году все существующие и вновь построенные здания должны быть обеспечены оптимальной теплоизоляцией. Для этого предусматривается использование современных изоляционных материалов и установка двухкамерных стеклопакетов.

Ожидается, что реализация этих мер позволит сократить энергопотребление на отопление и охлаждение помещений, а также внесёт существенный вклад в достижение углеродной нейтральности страны.