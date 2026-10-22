Ещё 176 человек вернулись в Ходжалинский и Агдеринский районы - ФОТО

В Ходжалинский и Агдеринский районы переселили очередную группу бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, переселение проходит в рамках программы «Великое возвращение». Семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах Азербайджана, в том числе в общежитиях, санаториях и административных зданиях, возвращаются в родные населённые пункты.

На данном этапе в город Ходжалы переехали 4 семьи, состоящие из 23 человек, в село Баллыджа - 5 семей (27 человек), в село Бадара - 3 семьи (7 человек), в село Дашбулаг - 1 семья (2 человека), а в село Ханюрду - 2 семьи (5 человек).

В Агдеринском районе в село Венгли переселились 6 семей численностью 29 человек, а в село Гейвалы - 23 семьи, или 83 человека.