Во Франции человек впервые умер от вируса Шамонда

Власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, пациент умер в больнице.

"Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются", - говорится в заявлении правительства Франции.

Считалось, что вирус Шамонда не передается человеку, по причине чего происшествие является первым в истории задокументированным случаем его обнаружения у человека. Власти подчеркнули, что вирус не представляет угрозы здоровью населения.