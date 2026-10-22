Макрон анонсировал запрет всех протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что региональные власти запретят все демонстрации, запланированные на ближайшие дни, кроме тех, которые организуются профсоюзами.

«Если речь о профсоюзных организациях, то префекты предложат альтернативные маршруты. Если это не профсоюзные демонстрации, то мы запретим везде, где сможем», — сказал Макрон по итогам совещания с членами кабмина, посвященного предстоящим манифестациям. Выступление президента транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Источник: ТАСС