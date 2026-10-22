Зеленский: Россия стремится захватить восток Украины - ВИДЕО

Россия стремится захватить восток Украины, в том числе Славянск и Краматорск.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, оттуда путь ведет в Днепропетровскую область - в Павлоград и Днепр.

Об этом он заявил в подкасте The Diary Of A CEO.

«Если мы отдадим им эти наши города, риск огромен. Если он захочет идти дальше, то сможет захватить огромное количество наших городов. Риск реален. Никто ничего не гарантирует», — отметил Зеленский.

По оценке украинского президента, Россия контролирует около 18–19% территории Украины. Он также заявил, что российская сторона демонстрирует своему населению другие карты.

«Он (Путин) хочет захватить город Запорожье, но не может этого сделать. Это одна из его целей. Запорожье и Николаев также являются целями, хотя он об этом прямо не говорит», — добавил Зеленский.

Президент Украины также напомнил, что Дональд Трамп призывает стороны искать компромисс. По словам Зеленского, Украина уже идёт на значительные уступки.

«Самый большой компромисс, на который мы уже идём, — это прекращение огня. Давайте просто остановим эту войну», — подчеркнул он.