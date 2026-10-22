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СМИ: выжившая после смертельной инъекции Криста Пайк начала говорить предложениями

Редакция 1news15:45 - Сегодня
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СМИ: выжившая после смертельной инъекции Криста Пайк начала говорить предложениями

Американка Криста Пайк, которая выжила после двух доз смертельной инъекции, поправилась настолько, что начала разговаривать полными предложениями.

Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на ее адвоката.

«Пайк делает значительные шаги вперед в своем восстановлении… Речь Кристы улучшилась, и теперь она может изъясняться более ясно и полными предложениями», — говорится в статье.

При этом отмечается, что врачи еще не определили, получила ли заключенная необратимую психологическую и когнитивную травму.

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