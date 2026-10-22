Турция впервые соберёт глав МИД семи стран в формате R4+E3

В Стамбуле по инициативе Турции состоится первая встреча министров иностранных дел семи стран в формате R4+E3.

В переговорах примут участие представители Турции, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Великобритании, Германии и Франции.

Основное внимание на встрече уделят региональным кризисам, вопросам безопасности и расширению сотрудничества между странами. В частности, стороны обсудят ситуацию в Палестине, обстановку в Ормузском проливе, развитие событий вокруг Йемена, перспективы укрепления стабильности в Сирии, а также пути урегулирования российско-украинского конфликта и предотвращения распространения боевых действий на Чёрное море.

Формат R4 объединяет Турцию, Египет, Пакистан и Саудовскую Аравию, а E3 — Великобританию, Германию и Францию. Первая встреча призвана укрепить координацию между двумя объединениями по ключевым региональным и международным вопросам.

Источник: TRT Haber