В Иране анонсировали появление нового дрона у ВС страны

Армия Ирана в ближайшее время представит новый беспилотный летательный аппарат, технические характеристики которого пока держатся в секрете. Об этом сообщил главнокомандующий армией исламской республики генерал Амир Хатами.

«На сегодняшний день наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», — сказал он в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

Хатами подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных БПЛА, характеристики которых стали разнообразнее, по сравнению с периодом до 40-дневной войны. «Это прямой результат динамичного развития данной отрасли и расширения ее предприятий по всей стране», — добавил главком.

Источник: ТАСС