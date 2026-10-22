В Кремле назвали возможную площадку для встречи России, США и Украины

Абу-Даби на данный момент рассматривается в качестве основной площадки для трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока речь идет об Абу-Даби», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли столица Объединенных Арабских Эмиратов в качестве основной площадки для трехсторонних переговоров с США и Украиной.

Источник: ТАСС