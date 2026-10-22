В Армении прокуратура потребовала продлить арест Роберта Кочаряна

Прокуратура подала в суд ходатайство о продлении ареста бывшего президента Армении, лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Об этом сообщил журналистам адвокат экс-президента Арам Орбелян, передает ТАСС.

25 августа в квартире депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна, а также в доме Роберта Кочаряна и в компаниях и домах лиц, аффилированных с семьей Кочаряна, прошли обыски. В тот же день Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна, инкриминировав ему злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупных размерах и отмывание средств. В деле фигурирует также экс-президент Серж Саргсян, который в период правления Кочаряна был министром обороны.

26 августа суд принял решение арестовать на два месяца старшего сына Седрака Кочаряна, а в отношении Роберта Кочаряна мера пресечения в виде двухмесячного ареста была применена 27 августа, после того как его выписали из больницы, куда он был доставлен из Антикоррупционного комитета в связи с ухудшением здоровья.