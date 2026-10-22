Азербайджан примет 23-ю Генеральную ассамблею ICOMOS

22 октября в городе Кучинг (Малайзия) прошла 22-я Трехлетняя генеральная ассамблея Международного совета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS).

В рамках ассамблеи заместитель председателя Правления Центра управления заповедниками Государственного агентства туризма Садагат Давудова выступила с презентацией о намерении Баку принимать следующую Трехлетнюю генассамблею организации в 2029 году.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму, во время презентации была предоставлена информация о богатом культурном наследии Азербайджана, в особенности памятниках и исторических территориях, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, современной инфраструктуре Баку, опыте в организации международных мероприятий. Также был продемонстрирован видеоролик, отражающий материальное и нематериальное культурное наследие Азербайджана.

На ассамблее Правлением ICOMOS было принято решение о том, что Баку будет принимать 23-ю Трехлетнюю генассамблею ICOMOS в 2029 году.

Национальный комитет ICOMOS Азербайджана, созданный в 2021 году при поддержке Госагентства по туризму, осуществляет деятельность в направлении охраны культурного наследия в стране, развития международного сотрудничества и поощрения обмена профессиональным опытом в этой сфере. А организуемая раз в три года Генассамблея ICOMOS является одной из важнейших международных платформ в сфере охраны культурного наследия.