В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Комиссии по координации строительных проектов, целью которой является дальнейшее совершенствование административных процедур в строительной сфере, укрепление институциональных основ и усиление координации между государственными структурами.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Новое ведомство займется повышением исполнительской дисциплины, изучением и внедрением передового международного опыта, а также оптимизацией процессов согласования и выдачи разрешений. Возглавил созданную комиссию заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, в ее состав вошли заместители руководителей ключевых министерств, ведомств, а также главы ведущих инфраструктурных и энергетических структур страны. Наряду с этим при Кабинете министров сформирован секретариат для обеспечения текущей деятельности органа.

В круг задач комиссии вошел глубокий мониторинг и анализ всех этапов реализации строительных проектов, финансируемых за счет государственных средств, с целью оперативного устранения задержек и строгого соблюдения установленных законом сроков. Комиссия уполномочена запрашивать отчетность у профильных ведомств, контролировать своевременное рассмотрение обращений граждан и бизнеса, а также исследовать потенциал цифровизации и межведомственного обмена данными. В течение полугода структура должна представить главе государства комплексные предложения, направленные на упрощение административных и разрешительных процедур, оптимизацию сметно-нормативной базы и внедрение прозрачных, конкурентных и цифровых механизмов стимулирования частных инвестиций в строительный сектор. Отчитываться о проделанной работе комиссия будет перед президентом Азербайджана на ежегодной основе, тогда как мониторинг реализации отдельных положений документа поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникаций.