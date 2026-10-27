В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое

На фоне введения с августа этого года лимита на операции «Card to card» в Азербайджане рост числа платежных карт в стране ускорился вдвое.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, на конец сентября в Азербайджане насчитывалось 23 млн 388 тыс. платежных карт, что на 414 тыс., или на 1,8%, больше по сравнению с концом августа.

В августе число платежных карт выросло по сравнению с июлем на 189 тыс., или на 0,8%, достигнув 22 млн 974 тыс.