Мощный циклон обрушился на Индию: эвакуированы более 180 тысяч человек

На восточном побережье Индии прошел мощный циклон «Арнаб», вызвавший разрушения в штатах Андхра-Прадеш и Одиша.

Сильный ветер повалил деревья, вырвал с корнем опоры линий электропередачи и нарушил работу инфраструктуры. Тысячи жителей были вынуждены укрыться в специально подготовленных убежищах.

Перед приходом стихии власти двух штатов эвакуировали более 180 тысяч человек. Вместе с тем в ряде районов возникли перебои с электроснабжением, были закрыты некоторые школы, а также отменена часть железнодорожных и авиарейсов.

По данным Метеорологического департамента Индии, циклон достиг побережья Андхра-Прадеш утром в среду, после чего его центр переместился вглубь материка. Ведомство классифицировало шторм как «очень суровый циклонический шторм» — третью по мощности категорию в национальной системе классификации.

Скорость ветра, по прогнозам метеорологов, может достигать 125–135 километров в час, а порывы — 150 километров в час. Кроме того, ожидается штормовой нагон воды высотой от одного до полутора метров выше обычного уровня. Это создает угрозу затопления низменных территорий Андхра-Прадеш.

Министерство гражданской авиации Индии также объявило о приостановке работы трех аэропортов в этом штате.

Последствия циклона затронули и соседний Непал. Из-за угрозы сильных дождей и метелей местные власти на три дня приостановили выдачу разрешений на треккинг в высокогорных районах.

Ограничения введены в разгар туристического сезона: в настоящее время в Непале ежедневно оформляют около 750 разрешений на горные походы. Еще во вторник власти страны предупредили туристов об опасности посещения высокогорья.

Регион неоднократно сталкивался с разрушительными штормами. Один из наиболее смертоносных циклонов в истории страны обрушился на штат Одиша в октябре 1999 года. Тогда стихийное бедствие унесло жизни почти 10 тысяч человек.

Источник: Reuters