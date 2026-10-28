 Сенат Франции одобрил резонансный законопроект о штрафах для мирных участников протестов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Сенат Франции одобрил резонансный законопроект о штрафах для мирных участников протестов

Редакция 1news12:10 - Сегодня
Читать на других языках:English
Сенат Франции одобрил резонансный законопроект о штрафах для мирных участников протестов

Верхняя палата французского парламента приняла законопроект, вводящий коллективную материальную ответственность для участников массовых акций.

Документ поддержали 229 сенаторов, против высказались 105. Согласно новому тексту, ответственность за любой ущерб может быть возложена и на мирных демонстрантов, которые напрямую не участвовали в погромах, а с нарушителей смогут взыскивать до 10 тысяч евро.

Как отмечает телеканал BFMTV, в ходе обсуждения сенаторы дополнительно ужесточили законопроект, который теперь будет направлен на рассмотрение в Национальное собрание. Инициатива подверглась резкой критике со стороны левых сил: сенатор от партии «Экологи» Мелани Вожель заявила, что законопроект делает из мирных манифестантов козлов отпущения и противоречит конституции, посягая на свободу участия в демонстрациях. Протесты во Франции продолжаются с середины сентября, когда на улицы сначала вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, а затем к ним присоединились недовольные ростом цен граждане из других регионов. Самой массовой стала акция 17 октября, собравшая, по данным МВД, около 550 тысяч человек, против которых правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
239

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев обратился к участникам антикоррупционного саммита стран ОИС в Баку

Мнение

Безнаказанность - приглашение к новой войне

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Петра Павела с национальным праздником

Общество

Архитектурный Баку: Дом художников на перекрёстке архитектурных стилей

В мире

В Испании при столкновении поездов погибли не менее 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Reuters: Катар представил Ирану проект соглашения о прекращении конфликта с США

Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом

Reuters: хакерская атака на избирком США нарушила работу систем перед выборами

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

Нетаньяху: Иран не извлек уроков, Моджтаба Хаменеи идет по стопам своего отца

Глава Нацбанка Украины подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

В Турции обрушился трёхэтажный дом: Под завалами оказались люди - ВИДЕО

Последние новости

В Испании при столкновении поездов погибли не менее 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:23

Парламент Армении одобрил соглашение с США по проекту TRIPP   

Сегодня, 13:18

В Астаре под видом зелени пытались провести почти 98 кг марихуаны - ФОТО

Сегодня, 13:15

Reuters: Катар представил Ирану проект соглашения о прекращении конфликта с США

Сегодня, 13:05

Генпрокуратура: По факту гибели школьницы в Баку проводится расследование - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

До 5 000 манатов: в Азербайджане усилят наказание за угрозы лицам, сообщившим о коррупции

Сегодня, 12:55

EBU отреагировал на отказ Нидерландов от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 12:55

Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом

Сегодня, 12:53

В Шеки массовое отравление затронуло и уличных кошек: Сколько еще животных погибнет? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Дорожная полиция предупредила пользователей электросамокатов о нарушениях правил движения - ВИДЕО

Сегодня, 12:48

В Азербайджане суд отказал банку в аресте автомобилей поручителя по кредиту - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 12:43

Этот банк предлагает кредит минимум под 8,5%

Сегодня, 12:40

Reuters: хакерская атака на избирком США нарушила работу систем перед выборами

Сегодня, 12:35

Трамп допустил неочный формат трехсторонних переговоров

Сегодня, 12:30

Безнаказанность - приглашение к новой войне

Сегодня, 12:27

Токаев поручил повысить минимальную зарплату в Казахстане до $240

Сегодня, 12:25

Для участников чемпионата мира U-15 ФИФА организован развлекательный фестиваль - ФОТО

Сегодня, 12:20

В Баку задержан мужчина, повредивший имущество детсада

Сегодня, 12:17

Вышел финальный трейлер фильма «Дюна: Часть третья» - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Иранский суд вынес приговор лауреату Каннского кинофестиваля Джафару Панахи

Сегодня, 12:13
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,Сегодня, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34