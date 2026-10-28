Сенат Франции одобрил резонансный законопроект о штрафах для мирных участников протестов

Верхняя палата французского парламента приняла законопроект, вводящий коллективную материальную ответственность для участников массовых акций.

Документ поддержали 229 сенаторов, против высказались 105. Согласно новому тексту, ответственность за любой ущерб может быть возложена и на мирных демонстрантов, которые напрямую не участвовали в погромах, а с нарушителей смогут взыскивать до 10 тысяч евро.

Как отмечает телеканал BFMTV, в ходе обсуждения сенаторы дополнительно ужесточили законопроект, который теперь будет направлен на рассмотрение в Национальное собрание. Инициатива подверглась резкой критике со стороны левых сил: сенатор от партии «Экологи» Мелани Вожель заявила, что законопроект делает из мирных манифестантов козлов отпущения и противоречит конституции, посягая на свободу участия в демонстрациях. Протесты во Франции продолжаются с середины сентября, когда на улицы сначала вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, а затем к ним присоединились недовольные ростом цен граждане из других регионов. Самой массовой стала акция 17 октября, собравшая, по данным МВД, около 550 тысяч человек, против которых правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Источник: РИА Новости