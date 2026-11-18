Состоялась очередная презентация бренда одежды Alkhara, объединяющего богатство одного из древних видов азербайджанской национальной ткани - алхара - с современными модными тенденциями.

В ходе мероприятия гостям подробно рассказали о философии бренда, процессе изготовления тканей, работе по сохранению традиций национальной одежды и их популяризации средствами современной моды.

На презентации, прошедшей под девизом «Alkhara: Сказки становятся реальностью», была представлена эксклюзивная коллекция одежды, отражающая древние узоры, цветовую палитру и эстетические особенности азербайджанского национального наследия. Особое внимание привлекло сочетание традиционных национальных мотивов с элементами современного дизайна.

Основатель и дизайнер бренда Alkhara Кевсар Оруджбейли отметила, что идея проекта возникла под впечатлением от алхара - ткани, являющейся частью национального наследия Азербайджана и сегодня встречающейся довольно редко.

По её словам, главная цель проекта состоит в сохранении древних азербайджанских традиций изготовления тканей и одежды, знакомстве мира с национальным наследием посредством современной моды, а также достойном представлении образцов местного текстиля и дизайна на международной модной арене.

Представленная коллекция вызвала интерес у участников мероприятия, которые поделились впечатлениями и высоко оценили использование национальных орнаментов в современной одежде, а также стремление сохранить древние текстильные традиции.

Отметим, что первая презентация бренда Alkhara состоялась ранее. Тогда публике представили идею создания бренда, его концепцию, основанную на традициях национального текстиля, а также планы на будущее. Очередная презентация стала продолжением проекта и была посвящена показу новых коллекций и знакомству более широкой аудитории с творческим направлением бренда.

Бренд Alkhara стремится не только продемонстрировать гармоничное сочетание традиций и современности, но и внести вклад в сохранение национального культурного наследия, его передачу новым поколениям и популяризацию азербайджанской моды.