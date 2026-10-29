Обнародованы данные об исполнении государственного и сводного бюджетов за девять месяцев 2026 года - ФОТО

За девять месяцев 2026 года доходы государственного бюджета составили 29 311,8 млн манатов, расходы - 25 348,2 млн манатов.

Профицит государственного бюджета составил 3 963,6 млн манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства финансов АР.

Доходы государственного бюджета

За девять месяцев 2026 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 29 млрд 311,8 млн манатов при прогнозе в 28 млрд 524,4 млн манатов. Таким образом, фактические поступления превысили прогноз на 787,4 млн манатов, или 2,8%.

Без учёта трансферта из Государственного нефтяного фонда АР доходы государственного бюджета составили 19 млрд 683,8 млн манатов. Это на 1 млрд 402,1 млн манатов, или 7,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре доходов государственного бюджета 13 млрд 630,4 млн манатов, или 46,5%, пришлось на поступления по линии налоговых органов, 9 млрд 628 млн манатов, или 32,8%, - на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Поступления по линии таможенных органов составили 4 млрд 973,3 млн манатов, или 17% доходов бюджета.

Ещё 543,2 млн манатов, или 1,9%, поступили от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета; 43,2 млн манатов, или 0,1%, - от сдачи государственного имущества в аренду. На прочие поступления пришлось 493,7 млн манатов, или 1,7%.

За январь-сентябрь 2026 года доходы государственного бюджета по сравнению с утверждённым прогнозом превысили плановые показатели по следующим статьям: поступления по линии налоговых органов - на 913,4 млн манатов, или 7,2%; доходы от сдачи государственного имущества в аренду - на 8,9 млн манатов, или 25,9%; прочие поступления - на 84,3 млн манатов, или 20,6%.

При этом поступления по линии таможенных органов оказались ниже прогноза на 10,7 млн манатов, или 0,2%, а доходы от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, - на 208,5 млн манатов, или 27,7%.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда АР в государственный бюджет был исполнен на уровне, предусмотренном прогнозом.

За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления по линии налоговых органов увеличились на 1 174,6 млн манатов, или 9,4%, по линии таможенных органов - на 225,3 млн манатов, или 4,7%, от сдачи государственного имущества в аренду - на 8,7 млн манатов, или 25,2%, а от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, - на 63,2 млн манатов, или 13,2%.

Поступления государственного бюджета от ненефтегазового сектора

За январь–сентябрь 2026 года поступления от ненефтегазового сектора составили 16 381,3 млн манатов, или 55,9% совокупных доходов государственного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года их доля увеличилась на 4,5 процентного пункта.

Этот показатель превысил прогноз на 161,9 млн манатов, или 1,0%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1 388,4 млн манатов, или 9,3%.

В структуре поступлений государственного бюджета от ненефтегазового сектора за январь–сентябрь текущего года 63,0%, или 10 327,9 млн манатов, пришлось на поступления по линии налоговых органов; 30,4%, или 4 973,3 млн манатов, - на поступления по линии таможенных органов; 3,3%, или 543,2 млн манатов, - на доходы от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета; 3,0%, или 493,7 млн манатов, - на прочие поступления; 0,3%, или 43,2 млн манатов, - на доходы от сдачи государственного имущества в аренду.

Поступления государственного бюджета от нефтегазового сектора

Поступления от нефтегазового сектора составили 12 930,5 млн манатов, что на 625,5 млн манатов, или 5,1%, превышает прогноз.

За девять месяцев 2026 года в структуре доходов государственного бюджета от нефтегазового сектора 25,5%, или 3 302,5 млн манатов, пришлось на поступления по линии налоговых органов, а 74,5%, или 9 628 млн манатов, - на трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объём трансферта сократился на 1 232,7 млн манатов, или 11,4%.

В структуре нефтегазовых доходов государственного бюджета, поступивших по линии налоговых органов, 39,4%, или 1 301,6 млн манатов, составили соответствующие налоги, уплаченные Государственной нефтяной компанией АР (SOCAR); 46,6%, или 1 539,8 млн манатов, - налог на прибыль по проекту разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз»; 14,0%, или 461,1 млн манатов, - налог на прибыль в рамках проекта «Азери - Чираг - Гюнешли».

Расходы государственного бюджета

В январе–сентябре текущего года финансирование основных государственных функций за счёт средств государственного бюджета, включая выплату заработных плат, пособий и пенсий, восстановление и реконструкцию освобождённых от оккупации территорий, реализацию государственных программ и целевых мероприятий, исполнение обязательств по государственному долгу и покрытие других необходимых расходов, осуществлялось в полном объёме и своевременно на основании заявок на финансирование, представленных органам государственного казначейства организациями, получающими средства из бюджета, финансовую помощь из бюджета или иное финансирование.

За девять месяцев 2026 года расходы государственного бюджета составили 25 млрд 348,2 млн манатов, что на 680 млн манатов, или 2,8%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За этот период 16 млрд 613,7 млн манатов, или 65,6% расходов государственного бюджета, было направлено на текущие расходы. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года они увеличились на 1 млрд 567,3 млн манатов, или 10,4%.

На капитальные расходы было выделено 7 млрд 284,7 млн манатов, или 28,7% всех расходов бюджета, что на 820,3 млн манатов, или 10,1%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Расходы, связанные с обслуживанием государственного долга, составили 1 млрд 449,8 млн манатов, или 5,7% расходов государственного бюджета.

За девять месяцев текущего года 49,9% расходов государственного бюджета, или 12 млрд 643 млн манатов, было направлено на финансирование социальных расходов. К ним относятся расходы на оплату труда, приобретение продуктов питания, выплату пенсий и социальных пособий, закупку лекарственных средств, перевязочных материалов и медицинских изделий, а также расходы на обязательное медицинское страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года финансирование этих расходов увеличилось на 1 млрд 643,6 млн манатов, или 14,9%.

Исполнение расходов государственного бюджета по функциональной классификации

В январе-сентябре 2026 года расходы государственного бюджета по разделам функциональной классификации составили:

- Оборона и национальная безопасность - 5 млрд 246,8 млн манатов;

- Экономическая деятельность - 4 млрд 203,1 млн манатов;

- Социальная защита и социальное обеспечение - 3 млрд 529,6 млн манатов;

- Общегосударственные услуги - 3 млрд 436,7 млн манатов;

- Образование - 3 млрд 121,7 млн манатов;

- Судебная власть, правоохранительные органы и прокуратура - 2 млрд 197,5 млн манатов;

- Услуги, не отнесённые к основным разделам - 1 млрд 179,1 млн манатов;

- Здравоохранение - 953,8 млн манатов;

- Сельское хозяйство - 750,9 млн манатов;

- Культура, искусство, информация, физическая культура, молодёжная политика и другие аналогичные направления деятельности - 340,8 млн манатов;

- Охрана окружающей среды - 221,5 млн манатов;

- Жилищно-коммунальное хозяйство - 166,7 млн манатов.

Исполнение расходов государственного бюджета по экономической классификации

В январе–сентябре 2026 года расходы государственного бюджета по экономической классификации составили:

- Расходы на оплату труда - 7 млрд 842,5 млн манатов;

- Нефинансовые активы - 6 млрд 709,5 млн манатов;

- Расходы на приобретение товаров (работ и услуг) - 3 млрд 716,1 млн манатов;

- Социальные выплаты - 2 млрд 426,9 млн манатов;

- Гранты и прочие выплаты - 2 млрд 349,5 млн манатов;

- Операции, связанные с обязательствами - 766,9 млн манатов;

- Выплаты процентов - 702,1 млн манатов;

- Субсидии - 629,9 млн манатов;

- Операции с финансовыми активами - 156,3 млн манатов;

- Расходы на государственное обязательное личное страхование - 48,5 млн манатов.

В январе–сентябре 2026 года на основании кассовых заявок, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам, из средств государственного бюджета, предусмотренных на государственные капитальные вложения, было израсходовано 1 млрд 623,8 млн манатов.

В целях реконструкции и восстановления освобождённых от оккупации территорий за отчётный период на основании кассовых заявок, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам, было использовано 1 млрд 761,4 млн манатов.

Из этой суммы 891,8 млн манатов направлено на строительство и реконструкцию объектов водного хозяйства, мелиорации, теплоснабжения, транспорта и коммунальной инфраструктуры; 692,5 млн манатов - на финансирование социальных проектов в сферах образования, здравоохранения и культуры; 177,1 млн манатов - на строительство и ремонт объектов оборонного, правоохранительного и иного назначения.

Исполнение расходов за счёт резервных фондов

В январе-сентябре 2026 года из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики было использовано 49,2 млн манатов, из резервного фонда государственного бюджета — 468,4 млн манатов. Общий объём средств, использованных из резервных фондов, составил 517,6 млн манатов.

Расходы на обслуживание государственного долга и состояние государственного долга

В государственном бюджете на 2026 год на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено 2 млрд 457,6 млн манатов.

Согласно оперативным данным, за девять месяцев текущего года на обслуживание государственного долга из средств государственного бюджета было направлено в общей сложности 1 млрд 449,8 млн манатов. Из них 397,2 млн манатов составили процентные платежи по внутреннему государственному долгу, а 1 млрд 52,6 млн манатов - платежи по внешнему государственному долгу, в том числе 766,9 млн манатов в счёт погашения основного долга и 285,7 млн манатов - в счёт уплаты процентов.

С учётом оперативных данных об использовании средств в рамках проектов, реализуемых за счёт внешних заимствований, а также выплат в счёт погашения основного долга по внешним обязательствам, по состоянию на 1 октября 2026 года объём внешнего государственного долга составил 4 млрд 509,5 млн долларов США. Согласно оперативным данным, на эту дату внешний государственный долг составлял 5,6% прогнозируемого ВВП на текущий год.

По оперативным данным, по состоянию на 1 октября 2026 года объём внутреннего государственного долга составил 16 млрд 230,1 млн манатов, или 11,8% прогнозируемого ВВП на текущий год.

Сводный бюджет

За девять месяцев 2026 года доходы сводного бюджета составили 36 млрд 730,4 млн манатов, расходы - 30 млрд 89,9 млн манатов. Профицит сводного бюджета составил 6 млрд 640,5 млн манатов.

Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты, являющегося составной частью сводного бюджета, составили 6 млрд 369,5 млн манатов, расходы - 6 млрд 188,6 млн манатов.

Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы составили 183,4 млн манатов, расходы - 139,4 млн манатов.

Доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования составили 1 млрд 499,3 млн манатов, расходы - 1 млрд 720,6 млн манатов.

Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики составили 12 млрд 341,4 млн манатов, расходы - 9 млрд 655,7 млн манатов.

За отчётный период доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили 308,3 млн манатов, расходы - 320,7 млн манатов.