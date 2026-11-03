Китайский кроссовер стал лидером продаж в Великобритании - ФОТО

Конкуренция на европейском автомобильном рынке выходит на новый уровень.

Наглядный пример — результаты в Великобритании: в сентябре 2026 года китайский JAECOO 7 стал самым продаваемым новым автомобилем в стране с 10 814 регистрациями. По итогам первых девяти месяцев модель заняла второе место после Ford Puma, достигнув показателя в 39 474 регистрации.

В сентябре совокупное число регистраций автомобилей OMODA и JAECOO составило 22 296. Рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года достиг 106%, а доля рынка — 6,37%.

Эти показатели свидетельствуют о том, что для европейских покупателей всё большее значение приобретает соотношение цены, технологий, гарантийных условий и оснащения. Пятизвёздочный рейтинг, полученный версией JAECOO 7 PHEV по результатам испытаний Euro NCAP, также привлекает внимание к уровню безопасности модели.

Эта тенденция проявляется и на азербайджанском рынке. Модели JAECOO J7 и J8, а также OMODA 7 представлены в стране официальным дистрибьютором OMODA и JAECOO — компанией IMOTORS MMC.

Результаты в Великобритании ясно показывают: конкуренция на автомобильном рынке уже выходит за рамки соперничества между традиционными брендами.