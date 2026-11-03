Квартира с ремонтом в Nizami City по цене квартиры без ремонта - количество ограничено! - ФОТО - ВИДЕО
Жилой комплекс Nizami City, расположенный в центре города, рядом со станцией метро «Низами», Зимним и Центральным парками, объявляет о старте акции «Готовое жильё» для квартир с ремонтом. Акция проводится с 3 по 18 noyabr 2026 года и распространяется только на квартир с готовым ремонтом.
УСЛОВИЯ АКЦИИ
Каждый покупатель квартиры с ремонтом в период проведения акции получает в подарок кухонную мебель и бытовую технику. Таким образом, вы сможете переехать в новую квартиру, полностью готовую к проживанию с первого дня, без дополнительных затрат на обустройство.
Количество квартир ограничено, поэтому предложение действует до момента их полной реализации.
Nizami City — один из привлекательных жилых проектов, сочетающий современную архитектуру, высокое качество строительства и широкий выбор квартир для комфортной жизни.
Мы предлагаем вам:
ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ — рядом со станцией метро «Низами», Зимним и Центральным парками, с удобным доступом к образовательным учреждениям, торговым центрам и ключевым объектам городской инфраструктуры.
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА — 9-этажные здания, фасады из керамогранита и тщательно продуманная архитектурная концепция.
КВАРТИРА, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ — свободная планировка, возможность выбора квартир как с готовым ремонтом, так и без отделки.
ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ — потенциал роста стоимости квартир как в готовых корпусах, так и в зданиях на стадии строительства.
КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ — современные строительные стандарты, высококачественные материалы, функциональные планировочные решения, спокойная и безопасная среда для проживания.
КОМФОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ — просторная подземная парковка, скоростные лифты, закрытая охраняемая территория с круглосуточной охраной (24/7), детские игровые площадки, мини-футбольные поля и другие удобства для жителей.
Срок действия акции и количество квартир ограничены. Сделайте свой выбор уже сегодня и совершите первый шаг к будущему своей мечты по новому адресу премиальной жизни в самом центре города.
Для получения подробной информации и подбора подходящей квартиры свяжитесь с нами:
📞 *0788
📞 (099) 700 00 88
📞 (050) 700 00 88
📞 (050) 970 00 88
📍 Ясамальский район, станция метро «Низами», ул. Дж. Джаббарлы