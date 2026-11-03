 Квартира с ремонтом в Nizami City по цене квартиры без ремонта - количество ограничено! - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Квартира с ремонтом в Nizami City по цене квартиры без ремонта - количество ограничено! - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news11:00 - Сегодня
Квартира с ремонтом в Nizami City по цене квартиры без ремонта - количество ограничено! - ФОТО - ВИДЕО

Жилой комплекс Nizami City, расположенный в центре города, рядом со станцией метро «Низами», Зимним и Центральным парками, объявляет о старте акции «Готовое жильё» для квартир с ремонтом. Акция проводится с 3 по 18 noyabr 2026 года и распространяется только на квартир с готовым ремонтом.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Каждый покупатель квартиры с ремонтом в период проведения акции получает в подарок кухонную мебель и бытовую технику. Таким образом, вы сможете переехать в новую квартиру, полностью готовую к проживанию с первого дня, без дополнительных затрат на обустройство.

Количество квартир ограничено, поэтому предложение действует до момента их полной реализации.

Nizami City — один из привлекательных жилых проектов, сочетающий современную архитектуру, высокое качество строительства и широкий выбор квартир для комфортной жизни.

Мы предлагаем вам:

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ — рядом со станцией метро «Низами», Зимним и Центральным парками, с удобным доступом к образовательным учреждениям, торговым центрам и ключевым объектам городской инфраструктуры.

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА — 9-этажные здания, фасады из керамогранита и тщательно продуманная архитектурная концепция.

КВАРТИРА, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ — свободная планировка, возможность выбора квартир как с готовым ремонтом, так и без отделки.

ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ — потенциал роста стоимости квартир как в готовых корпусах, так и в зданиях на стадии строительства.

КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ — современные строительные стандарты, высококачественные материалы, функциональные планировочные решения, спокойная и безопасная среда для проживания.

КОМФОРТ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ — просторная подземная парковка, скоростные лифты, закрытая охраняемая территория с круглосуточной охраной (24/7), детские игровые площадки, мини-футбольные поля и другие удобства для жителей.

Срок действия акции и количество квартир ограничены. Сделайте свой выбор уже сегодня и совершите первый шаг к будущему своей мечты по новому адресу премиальной жизни в самом центре города.

Для получения подробной информации и подбора подходящей квартиры свяжитесь с нами:

📞 *0788

📞 (099) 700 00 88

📞 (050) 700 00 88

📞 (050) 970 00 88

📍 Ясамальский район, станция метро «Низами», ул. Дж. Джаббарлы

Поделиться:
385

Актуально

Политика

ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю ...

Общество

Названа причина туманной погоды, наблюдаемой в Баку

Политика

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Мнение

Районы без дотаций. Что изменится за бюджетными цифрами

Общество

Названа причина туманной погоды, наблюдаемой в Баку

Раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад в Шамкире

Лейла Алиева встретилась с Геннадием Хазановым - ФОТО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело масштабную операцию совместно с полицией Украины - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Родственники погибшего в Баку двухлетнего ребёнка подозревают няню в смертельном избиении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погибшая под поездом оказалась не матерью, а тётей: Новые подробности гибели семиклассницы в Баку - ВИДЕО

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Подлежащее конфискации имущество Рамиза Мехтиева - СПИСОК

Последние новости

Названа причина туманной погоды, наблюдаемой в Баку

Сегодня, 13:28

Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча

Сегодня, 13:05

Раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад в Шамкире

Сегодня, 12:55

Лейла Алиева встретилась с Геннадием Хазановым - ФОТО

Сегодня, 12:53

Армения и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Сегодня, 12:28

Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело масштабную операцию совместно с полицией Украины - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:24

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Сегодня, 12:19

Армения отзовет иски к Азербайджану в международных инстанциях

Сегодня, 12:07

Районы без дотаций. Что изменится за бюджетными цифрами

Сегодня, 12:05

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:53

Польша стягивает спецподразделения полиции к границе с Россией

Сегодня, 11:50

Власти Ирана объяснили непубличность Моджтабы Хаменеи

Сегодня, 11:47

Дональд Трамп-младший: демократы хотят сделать Огайо штатом

Сегодня, 11:45

В Гяндже арестован налоговый инспектор, обвиняемый в получении взятки

Сегодня, 11:43

Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки

Сегодня, 11:38

Схожие трагедии в одной семье: в Огузе расследуют гибель замдиректора школы

Сегодня, 11:37

Ильхам Алиев поздравил президента Панамы с Днем независимости

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса - ФОТО

Сегодня, 11:28

ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю Дня Победы

Сегодня, 11:25

Bloomberg: США попросят НАТО увеличить финансирование поставок оружия Украине

Сегодня, 11:17
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34