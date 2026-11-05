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В турецкой провинции обнаружили тела восьми человек с огнестрельными ранениями - ВИДЕО

Редакция 1news20:02 - Сегодня
В турецкой провинции обнаружили тела восьми человек с огнестрельными ранениями - ВИДЕО

В районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар в трёх разных местах обнаружили тела восьми человек с огнестрельными ранениями. Ещё два человека получили тяжёлые ранения, однако один из пострадавших позднее скончался.

Как сообщает турецкая пресса, сначала поступила информация о гибели пяти человек. Позже тела ещё двух погибших обнаружили в другом месте. Три тела нашли в районе села Аязини, ещё два — неподалёку от села Кыйыр. Расстояние между двумя этими местами составляет около 10 километров.

По предварительным данным, людей застрелили из помпового ружья. Подозреваемый скрылся с места происшествия на красном лёгком коммерческом автомобиле. Предполагается, что он прибыл из другого города и направился в сторону Кютахьи.

На месте работают сотрудники жандармерии, дороги, ведущие к сёлам, где произошли убийства, перекрыты. Полиция и жандармерия проводят масштабную операцию по задержанию подозреваемого или подозреваемых. Личности погибших устанавливаются.

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