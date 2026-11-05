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В России сообщили о передаче Ирану данных об аэропортах Азербайджана

Редакция 1news21:15 - Сегодня
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В России сообщили о передаче Ирану данных об аэропортах Азербайджана

В российских Telegram-каналах появились сообщения о передаче Ирану разведданных об аэропортах Азербайджана

В частности, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале «Кремлёвская матрёшка».

Согласно опубликованным сведениям, Иран обратился к китайской космической компании Emposat с запросом на получение спутниковых снимков военных аэродромов и аэропортов Азербайджана в разведывательных целях. Утверждается, что запрошенные материалы уже переданы Тегерану.

В числе объектов, которые, как сообщается, интересовали иранскую сторону, названы аэропорты Гянджи, Физули, Лачина и Нахичевани.

Также в публикациях говорится, что Emposat сотрудничает с Ираном с начала 2026 года. По имеющимся данным, с апреля компания совместно с другой китайской фирмой — Earth Eye — участвует в разработке разведывательного спутника TEE-01B для Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

При этом достоверность опубликованных сведений официально не подтверждена. Возможная передача Тегерану данных об азербайджанских объектах может иметь значение на фоне отношений Баку с Пекином и Тегераном. В 2025 году Азербайджан и Китай установили отношения всестороннего стратегического партнёрства.

«Следует учитывать и более широкий контекст военно-технического сотрудничества Китая и Ирана. Несмотря на официальные опровержения поставок вооружений и военной техники, в международных СМИ неоднократно появлялись сообщения о взаимодействии двух стран в этой области. Особенно активно эта тема обсуждалась во время последней ирано-израильской войны. По данным ряда публикаций, китайские компании поставляли Ирану тысячи беспилотников двойного назначения и компоненты для производства ракет. Кроме того, сообщалось о заключении сделки по приобретению Тегераном китайских переносных зенитных ракетных комплексов, предназначенных для поражения низколетящих беспилотников и вертолётов.

При этом Азербайджан поддерживает отношения на высоком уровне как с Китаем, так и с Ираном. Баку постоянно говорит, что не допускает использования своей территории для действий против третьих государств. Аналогичной позиции азербайджанские власти придерживались и во время последнего военного противостояния Ирана и Израиля.

Возможная передача Тегерану разведывательных данных об азербайджанских объектах способна осложнить отношения Баку одновременно с двумя важными региональными партнёрами», — отмечено в публикации.

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