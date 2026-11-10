Reuters: информация о крушении частного самолета на Филиппинах оказалась ложной тревогой- ОБНОВЛЕНО

Информация о крушении частного самолета с шестью иностранными гражданами на борту на юге Филиппин оказалась ложной тревогой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление гражданской авиации Филиппин.

«Местонахождение воздушного судна с регистрационным номером N882TP установлено, и подтверждено, что оно благополучно приземлилось в аэропорту Бутуана», — говорится в сообщении управления.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб Джомара Калледо сообщило, что на юге Филиппин разбился частный самолет и ведутся спасательные работы.

Позднее Калледо подтвердил агентству, что переданная им информация оказалась ложной тревогой.

11:05

На юге Филиппин во вторник потерпел крушение частный самолет, на борту которого находились шестеро иностранных граждан.

Как передает Reuters, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Представитель агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города Дигос в провинции Южный Давао Джомар Кальедо сообщил, что спасатели пока не могут подтвердить информацию о состоянии пассажиров и членов экипажа.