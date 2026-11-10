В Болгарии выросло число жертв в массовом ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 11 человек погибли и 48 пострадали в результате серии ДТП с участием более 70 автомобилей на болгарской автомагистрали «Фракия».

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев, передает издание Vesti.

Авария произошла сегодня утром в районе Ямбола, между развязками «Зимница» и «Кабиле». Столкнулись более 70 легковых и грузовых автомобилей. По предварительным данным, причиной происшествия стал густой туман, значительно ограничивший видимость.

В больнице Ямбола находятся 11 пострадавших, большинство из них — в тяжелом состоянии. Семеро получили сочетанные травмы, еще трое — переломы конечностей. Больница Сливена приняла восемь человек. Один из них, с черепно-мозговой травмой, находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам главного инспектора Тодора Мишиева, в некоторых автомобилях оказались зажаты люди. Чтобы освободить их, спасателям пришлось разрезать металлические конструкции машин.

«Государство мобилизовало все ресурсы для поддержки пострадавших», — заявил вице-премьер и министр экономики Александр Пулев.

По его словам, все публичные мероприятия и заседание Совета министров отменены. Румен Радев направил правительственный самолет в Бургас для перевозки пострадавших в Софию. Кроме того, для ликвидации последствий ДТП на место происшествия прибыли более 20 военнослужащих.

Автомагистраль закрыта в обоих направлениях, организованы объездные маршруты.

14:25

В Болгарии в результате массового ДТП с участием более 50 автомобилей погибли как минимум 10 человек, многие получили травмы.

Авария произошла в районе города Ямбол в условиях густого тумана.

Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на губернатора области Ямбол Георгия Чалыкова.

Спасательная операция продолжается.

По данным МВД, авария произошла около 07:00 (09:00 по Баку) на автомагистрали «Фракия». На 289-м и 294-м километрах трассы столкнулись несколько десятков грузовых и легковых автомобилей, а также автобус.