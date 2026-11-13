 При поддержке ФВК в Лачине состоялся творческий вечер с участием Шафиги Мамедовой и Фахраддина Манафова - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

При поддержке ФВК в Лачине состоялся творческий вечер с участием Шафиги Мамедовой и Фахраддина Манафова - ФОТО - ВИДЕО

Редакция 1news17:11 - 13 / 11 / 2026
При поддержке ФВК в Лачине состоялся творческий вечер с участием Шафиги Мамедовой и Фахраддина Манафова - ФОТО - ВИДЕО

11 ноября в рамках поездки в Лачинский район председателя Союза кинематографистов Азербайджана, народной артистки Шафиги Мамедовой и народного артиста Фахраддина Манафова состоялся творческий вечер под названием «Звезды, озарившие Лачин».

Отметим, что поездка выдающихся деятелей искусства была организована по приглашению киностудии «Hocazfilm» при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Фонда Возрождения Карабаха (ФВК).

В творческом вечере приняли участие представители общественности Лачинского района, местные жители и студенты Карабахского университета.

Выступая с приветственной речью, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что проект «Звезды, озарившие Лачин» будет продолжен как инициатива, направленная на привнесение нового дыхания в культурную жизнь Лачина и укрепление духовного моста, который искусство создает между разными поколениями. Он подчеркнул, что подобные встречи важны не только для передачи творческого опыта известных деятелей искусства молодому поколению, но и для популяризации богатого культурного наследия Лачина.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по таким темам, как киноискусство, развитие национального кинематографа, влияние искусства на общество и повышение интереса молодежи к творчеству. Народные артисты Шафига Мамедова и Фахраддин Манафов поделились своим творческим и профессиональным опытом, а также ответили на вопросы участников.

Особый интерес вызвали вопросы о сыгранных актерами ролях, их личном выборе и взглядах на жизнь.

В ходе беседы также были обсуждены впечатления и итоги первого Лачинского международного кинофестиваля, состоявшегося в 2026 году. Была подчеркнута роль фестиваля в культурной жизни Лачина, популяризации киноискусства в регионе и формировании творческой среды.

Кроме того, были выслушаны мнения и предложения деятелей искусства относительно организации, программы и расширения охвата предстоящего II Лачинского международного кинофестиваля.

В художественной части творческого вечера преподаватель Лачинской городской детской музыкальной школы Севиль Агаева выступила с музыкальными номерами.

Творческий вечер, запомнившийся беседами об искусстве, интересными вопросами, теплыми воспоминаниями и музыкальными выступлениями, подарил участникам незабываемые моменты.

Поделиться:
753

Актуально

Мнение

Диалог без обязательств: почему Баку не присоединился к документам Европейского ...

Спорт

Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн и досрочно выиграла группу Лиги наций

Политика

Джавид Велиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании выходит за рамки ...

Общество

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах ...

Общество

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО

В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО

Стали известны подробности ножевого ранения беременной женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане мужчина ударил ножом жену из-за частых заказов с Temu

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Скончался советник ректора UNEC Эльдар Азадов

В Баку ожидается сильный ветер — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дочь генерал-майора Натига Алиева отправили под домашний арест - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В бакинском «Rahat market» продали шоколадку с червяком - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн и досрочно выиграла группу Лиги наций

Сегодня, 02:00

Джавид Велиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании выходит за рамки энергетики

Сегодня, 01:54

Приостановлены вылеты всех самолетов на территории США

Сегодня, 01:42

Участник потасовки с Двалишвили выступит вместо Умара Нурмагомедова на турнире RAF

Сегодня, 00:00

Туск: Польша не будет финансировать закупку американского оружия для Украины

13 / 11 / 2026, 23:50

Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Маммадалиева завоевала бронзу на Гран-при в Загребе

13 / 11 / 2026, 23:31

Кушнер и Уиткофф участвуют в подготовке обмена пленными между Россией и Украиной

13 / 11 / 2026, 23:12

Медведев назвал Каллас глупой и заявил, что ЕС на переговоры никто не звал

13 / 11 / 2026, 22:51

Лейла Алиева в рамках COP31 приняла участие в дискуссиях об экологических проблемах Каспийского моря - ФОТО

13 / 11 / 2026, 22:30

В Баку пешеход, перебегавший дорогу рядом с подземным переходом, погиб под колёсами автомобиля - ВИДЕО

13 / 11 / 2026, 22:10

Стали известны подробности ножевого ранения беременной женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

13 / 11 / 2026, 21:51

В Азербайджане мужчина ударил ножом жену из-за частых заказов с Temu

13 / 11 / 2026, 21:31

Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможности поощрения взаимных инвестиций - ФОТО

13 / 11 / 2026, 21:12

Премьер-министра Венгрии обвинили в вымогательстве и домашнем насилии

13 / 11 / 2026, 20:51

Диалог без обязательств: почему Баку не присоединился к документам Европейского политического сообщества?

13 / 11 / 2026, 20:32

Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии

13 / 11 / 2026, 20:22

Задержан мужчина, шантажировавший студентов фотографиями, созданными с помощью ИИ - ВИДЕО

13 / 11 / 2026, 20:03

TotalEnergies заинтересована в участии в новых проектах солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане - ФОТО

13 / 11 / 2026, 19:44

Политолог: переговоры в Абу-Даби восстановили диалог, но не принесли прорыва

13 / 11 / 2026, 19:25

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Ирландию - ВИДЕО

13 / 11 / 2026, 19:11
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57