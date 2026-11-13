При поддержке ФВК в Лачине состоялся творческий вечер с участием Шафиги Мамедовой и Фахраддина Манафова - ФОТО - ВИДЕО

11 ноября в рамках поездки в Лачинский район председателя Союза кинематографистов Азербайджана, народной артистки Шафиги Мамедовой и народного артиста Фахраддина Манафова состоялся творческий вечер под названием «Звезды, озарившие Лачин».

Отметим, что поездка выдающихся деятелей искусства была организована по приглашению киностудии «Hocazfilm» при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Фонда Возрождения Карабаха (ФВК).

В творческом вечере приняли участие представители общественности Лачинского района, местные жители и студенты Карабахского университета.

Выступая с приветственной речью, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что проект «Звезды, озарившие Лачин» будет продолжен как инициатива, направленная на привнесение нового дыхания в культурную жизнь Лачина и укрепление духовного моста, который искусство создает между разными поколениями. Он подчеркнул, что подобные встречи важны не только для передачи творческого опыта известных деятелей искусства молодому поколению, но и для популяризации богатого культурного наследия Лачина.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по таким темам, как киноискусство, развитие национального кинематографа, влияние искусства на общество и повышение интереса молодежи к творчеству. Народные артисты Шафига Мамедова и Фахраддин Манафов поделились своим творческим и профессиональным опытом, а также ответили на вопросы участников.

Особый интерес вызвали вопросы о сыгранных актерами ролях, их личном выборе и взглядах на жизнь.

В ходе беседы также были обсуждены впечатления и итоги первого Лачинского международного кинофестиваля, состоявшегося в 2026 году. Была подчеркнута роль фестиваля в культурной жизни Лачина, популяризации киноискусства в регионе и формировании творческой среды.

Кроме того, были выслушаны мнения и предложения деятелей искусства относительно организации, программы и расширения охвата предстоящего II Лачинского международного кинофестиваля.

В художественной части творческого вечера преподаватель Лачинской городской детской музыкальной школы Севиль Агаева выступила с музыкальными номерами.

Творческий вечер, запомнившийся беседами об искусстве, интересными вопросами, теплыми воспоминаниями и музыкальными выступлениями, подарил участникам незабываемые моменты.