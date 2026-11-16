Вопросы сохранения материально-культурного наследия народа столь же важны, как и защита государственных границ, уважение к государственной атрибутике. Одной из основных задач в этом направлении, помимо чисто физического сбережения созданных на протяжении столетий памятников культуры, архивов, произведений искусства, является и ограждение их от целенаправленного присвоения другими народами. При этом фальсифицируются не только конкретные элементы культуры нашего народа, но и целые пласты истории. Цель одна - за счет выдуманной истории вещать на весь мир о своей избранности, присвоить себе труды, произведения другого народа.

Азербайджанские ученые в своих исследованиях на основе конкретных исторических фактов всегда давали достойный отпор поползновениям летописцев надуманной истории Армении. Большую работу в этом направлении проводит Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана. Председатель Правления агентства, профессор Кямран Иманов на международных конференциях, презентациях, в своих книгах, написанных на эту тему, убедительно разоблачает деятельность армянских горе-ученых, всячески пытающихся создать историю своей страны, которая отвечала бы их давней мечте об автохтонности армян на Кавказе.

Характерной особенностью, проведенных профессором Кямраном Имановым исследований по разоблачению интеллектуальных краж, является, наряду с правовым и лингвистическо-этимологическим обоснованием, и широкий экскурс в этноисторию и этнокультуру. Ученый уделяет особое внимание армянской мифологии, наводняющей мир небылицами.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ профессор, говоря о важности охраны материально-культурного наследия, интеллектуальных достижений народа, сказал: «Интеллектуальная собственность междисциплинарна и находится на пересечении права, культуры, науки и технологий, включая информационные технологии.

Исторические, этногеографические события являются следами, оставленными той или иной культурой, понимаемой в широком смысле. Это касается каждого народа и несомненно нашего, азербайджанского. Следы культуры, дошедшие до нас факты, события, нарративы и свидетельства прошлого являются компонентами культурных традиций, т.е. такого прошлого, без которого у настоящего нет будущего. Все прожитое из прошлого нашими предками-азербайджанцами принадлежит азербайджанскому народу и является его культурной собственностью и именно из этих источников, будучи охраняемыми в качестве интеллектуальной собственности возникли наши эпос, фольклор, традиционные знания и иное наследие. Особенность различных форм культурной традиции в том, что они представляли собой прогресс в прошлом, точно также, как и сегодняшний прогресс превратится в традицию будущего.

Что касается генезиса хай-армянских фальсификаций, т.е. измышлений и домыслов, подлогов и подделок, а также примыкающих к ним плагиатных традиций присвоения чужой интеллектуальной собственности хай-армянством, то замечу, что они опираются на различные, как правило, лживые мифологемы, и породили хай-армянскую мифоманию, тесно взаимодействующую с интеллектуальными кражами. Причем, если мифологемы, благодаря надуманным сюжетам обычно раздувают величие хай-армян и подменяют несуществовавшее ложной реальностью из прошлого, одновременно способствуя созданию новых мифических «реальностей», то интеллектуальные, культурные кражи нематериальных и материальных объектов должны служить в качестве «доказательств» «реальности» хай-армянских мифологем. Как вы понимаете «одни заведомо и намеренно лгут, а другие, будучи обмануты, распространяют эту ложь». Тем самым столетиями наработанная схема хай-армянского плагиата и интеллектуальных краж культурного наследия соседей теснейшим образом взаимосвязана с историческими фантомами и умышленным искажением истории региона и в конечном итоге все они восходят к «доказательству», не имевшей место автохтонности хай-армян на Кавказе и как следствие, к территориальным претензиям «многострадального» этноса в связи с «утраченными территориями».

Поэтому наше наследие должно охраняться, охраняется и будет охраняться правомочиями и авторитетом интеллектуальной собственности и нашим гражданским долгом».

Как отмечал господин Президент Ильхам Алиев, «мы должны перейти в информационное наступление против лживой пропаганды Армении».

Следуя этим словам, в борьбе с хай-армянскими мифологемами, фальсификациями, домыслами, интеллектуальными кражами, отказываясь от оборонительной, мы занимаем наступательную позицию».

АЗЕРТАДЖ начинает публикацию книги профессора Кямрана Иманова «К этноистории насельников Кавказской Албании», работу над которой он завершил на днях.

Х Х Х

ГЛАВА I

Введение: историография и некоторые источники по Кавказской Албании

Во введении поставлен вопрос о том, на каких свидетельствах основаны представления о населении Кавказской Албании и принадлежности её культурного наследия. На примере сочинений Агафангела, Егише и Моисея Хоренского, а также «Армянской географии» («Ашхарацуйц») автор рассматривает, как датировка сохранившихся списков, спорная атрибуция текстов и расхождения между переводами влияют на истолкование событий и локализацию древних областей. Сопоставляя два издания труда А.Акопяна, он оспаривает вывод, что албанское самосознание в Арцахе и Утике сложилось у «местного» хай-армянского населения вследствие административного и церковного обособления этих областей. В рассказе Мусы (Моисей) Каланкатуклу (Каланкатукский) о проповеднической миссии епископа Исраэля к гуннам с целью их христианизации автор обращает внимание на пределы власти и независимость албанского католикоса, отсутствие его подчиненности армянскому католикосу, а в письмах карабахских меликов российскому двору, датированных поздним средневековьем — на продолжающееся употребление названия «Агван». Различая политическую, церковную и этническую принадлежность, автор отстаивает самостоятельность албанской исторической традиции и её значение для истории Азербайджана.

Территориальные претензии армянства к соседям исходят из стремления доказать автохтонность хай-армян на Кавказе и как следствие - присвоение их материального и нематериального культурного наследия в качестве «доказательной» базы. Отрицание существования албанской государственности, как таковой, хай-армянами и при этом, в крайнем случае, деэтнизации самого албанского этноса в средние века с VII по XII в. и его редукции в хай-армян и, наконец, как программа – максимум, отрицание существования этого этноса посредством его замещения хай-армянами, приобретшими албанские «мировоззрение» и «мироощущение». Таков спектр представлений национальной исторической науки армянства. С этой целью хай-армянская традиция присвоения чужих культурных традиций обильно сдабривается лживой информацией, фальсификацией событий и действующих лиц, изменениями и искажениями исторических фактов и т.п.

Как сказал один из крупнейших арменологов, известный учёный армянского происхождения, профессор Мичиганского и Чикагского университетов Рональд Григор Сюни в своём исследовании «Взгляд на Арарат. Армения в новой истории» (Ronald Grigor Suny “Looking Toward Ararat. Armenia in Modern History”, Indian University, Press, 1993): «Армяне — особый народ, прежде всего потому, что они являются нацией (или по крайней мере народом), живущим внутри другой нации, и, во вторых, этот народ обычно гордится наследием, о котором не имеет какого-либо ясного представления». Армянский историковед Армен Айвазян в книге «Освещение истории Армении в американской исторической географии (критический обзор)» отмечает, что хай-армянские ученые-историки обвиняют известных западных арменологов и кавказоведов, в том числе и армян по национальности, профессоров Рональда Григора Сюни, Роберта Томпсона, Джеймса Рассела, Ричарда Ованисяна в преднамеренной фальсификации истории Армении.

Подчеркивается, что их главным посылом является «подвергнуть сомнению, обоснованное современной историей и наукой (читай в трудах современных армянских историков – ред.), положение о том, что Армянское нагорье было ареалом формирования армянского народа и вместо этого – настоятельная реанимация отвергнутой наукой версии о том, что армяне были пришлыми, что соответствует подходу ученых Азербайджана и Турции. Отмечается, что «армянская культура в произведениях перечисленных западных авторов представлена как продолжение и заимствование византийской, ассирийской, арабской и др. культур. Историческая Армения представляется как децентрализованная слабая страна, превращенная Иранской и Римской империями в манипулируемое средство». Тем самым, «принижается 5-тысячелетняя армянская история, в то время как армянские военные силы в период царств Хайяса, Урарту и Ервандуни [Оронтиды] насчитывали несколько десятков тысяч, а в эпоху Арташесидов, Аршакуни и Багратуни исчислялось от 100 тысяч до 200 тысяч воинов».

В ответ на это на конференции еще 4-6 октября 2003 г. (Гарвард, Кембридж и Массачусетс) на тему «Переосмысление армянских исследований: вчера, сегодня и завтра», ряд ученых, в основном из западных стран, дали весомые ответы хай-армянской шовинистической и националистической науке. Так, профессора Бардакчиян, Рассел, Роберт Хюсени отмечали, что в арменоведении Республики Армения «наука, преисполненная ксенофобией и ультранационализмом, став ведущей тенденцией, ведет себя к самоуничтожению».

Профессор Джордж Бурнтьян же отмечал, что «в основе претензий армян к западным ученым стоит то, что «армяно-американские» исследователи своими изысканиями нанося ущерб к армянским претензиям на Карабах, Киликию, Нахчыван, Гянджу и Турецкую Армению, ставят под сомнение тонкие вопросы культуры, в т.ч. принятие христианства Арменией. Таким образом добросовестные, кропотливые научные результаты западных ученых отвергаются, не имея на то каких-либо оснований».

Вот почему профессор Роберт Григор Сюни окончательно заключает свои высказывания следующей мыслью: «Армянские ученые погрязли в трясине националистического мышления». Причины этого, как отмечает видный ученый, - «это следствие существующего у армян в выпуклой форме национализма, отсутствие корней и подмена исторических знаний вымыслом».

Древнеармянские тексты, на которые с такой готовностью ссылаются армяне, рукописи и оригиналы, которых, как правило, не обнаруживаются либо представлены в виде многократных более поздних копий. В основе всего этого лежит фальсификаторская деятельность армянства. Однако, как говорил знаменитый Сервантес, «Платье и украшает, и разоблачает».

К примеру, в Санкт-Петербургском архиве, который считается одним из богатейших архивов мира, обнаружить манускрипты древнеармянских авторов — задача весьма непростая. В 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга была издана книга «Сокровища академических собраний Санкт-Петербурга». Как отмечал руководитель коллектива составителей этой книги, профессор Юрий Петросян, по национальности армянин, среди тысяч хранящихся здесь армянских рукописей нет ни одного оригинала: большинство из них, около 80%, представляют собой копии XVII–XVIII веков, несколько рукописей относятся к копиям XIV–XV веков, и, возможно, одну из них можно датировать XII веком. Согласно другому признанию армянского учёного, число тюркских оригиналов VII–XI веков, хранящихся в этом архиве, исчисляется тысячами.

Что касается древнеармянских текстов, оригинальные рукописи которых не находятся, а существуют более поздние, переписанные копии, то «взамен» в этих копиях имеют место традиционные, наработанные фальсификации, подделки и домыслы.

Армянские фальсификации и измышления имеют традицию, уходящую в глубокую древность. К примеру, начнём с первого армянского историка Агафангела (Агатенгелос) и его труда «История армян», посвящённого событиям III–IV веков, связанным с принятием христианства.

Согласно армянским историкам, Агафангел во время принятия христианства был личным секретарём армянского царя Трдата. В академическом издании армянских учёных эта работа характеризуется следующим образом: «…используя подлинные исторические факты в сочетании с агиографическим материалом, … легендами…, а также народными преданиями, [автор] создал единое и целостное произведение» («Армянская средневековая литература», АН Армянской ССР, Ереван, 1986).

А вот каково мнение одного из известных западных учёных Р. Томсона: «Это произведение представляется загадочным не только потому, что представляет собой смесь неопределённых преданий, сохранившихся в памяти, и вымышленных легенд. Хотя произведение существует на нескольких языках и в различных редакциях, многие из них не соответствуют имеющейся армянской версии» [R. W. Thomson, Introduction to Agathangelos: History of the Armenians, London, Harvard University Press, 1978].

Особо следует отметить, что труд Агафангела (начало IV века) является первым и основным письменным источником, посредством которого современная армянская историография выдвинула отождествление области Айрарат в районе озера Ван с Араратской долиной в современном Южном Кавказе, а библейского Арарата — с нынешней горой Агрыдаг (горой Масис). Тем самым территория Анатолии в окрестностях Таврского горного хребта, граничащего с Верхней Месопотамией, была географически смещена в сторону Южного Кавказа. Впоследствии эта фальсификация и вымысел получили дальнейшее развитие благодаря усилиям и ссылкам армянских историков VII века Себеоса и Анании Ширакаци. Очевидная и конкретная цель этого вымысла заключалась в «обосновании» автохтонности хай-армян на территории Южного Кавказа и, в частности, Западного Азербайджана, а также в «доказательстве» того, что Эчмиадзин, считающийся первой армянской церковью, располагался не в районе озера Ван, а на территории современной области Айрарат.

Из этого «исторического труда» следует, что основатель григорианской церкви «Просветитель Григорий» основал первые армянские христианские центры — Эчмиадзин — в окрестностях современного Иревана (Еревана), где якобы были расположены могилы первых христианских святых-мучеников. Однако эту историческую ложь опровергает другой древний армянский историк — Фавст Византийский (Бузанд Фавстос).Согласно труду Фавста Византийского, могилы первых мучеников христианства находились не на территории Эриванского ханства, а в области Кордук-Кордуена, то есть в местности Аштишат Таронской области, расположенной к югу и западу от озера Ван. Более того, согласно христианскому обряду, принимавшие эту религию должны были проходить крещение, которое состоялось в реке Евфрат.Как мы неоднократно отмечали, если бы Эчмиадзин был основан на его нынешнем месте, какой смысл был преодолевать многонедельный путь к берегам Евфрата в Малой Азии, вместо того чтобы совершить крещение в водах Аракса, находящегося совсем рядом? Более того, как могло получиться, что при расположении главной церкви в Южном Кавказе церковные епархии находились исключительно в Малой Азии?

Таронская область

Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD#/media/File:Armenian_regions-expansion_of_the_House_of_Mamikonian.gif

Переходя к очередной исторической фальсификации, обратимся к труду армянского историка Егише (Елисея), датируемому V–VI веками, — «О Вардане и войне армянской».

В этом произведении повествуется о событиях V века — восстании против Сасанидов под руководством Вардана Мамиконяна.

Прежде всего обратимся к оценке этого сочинения, представленной в армянских институциональных источниках: «Труд Егише — это убедительный исторический первоисточник, созданный современником, который был очевидцем происходивших событий; события в нём изложены логично, в последовательной причинно-следственной связи…» («Армянская средневековая литература», АН Армянской ССР, Ереван, 1986).

Позиция западных учёных, однако, заключается в следующем: «Егише утверждает, что его повествование представляет собой запись наблюдений очевидца событий в Армении… Однако само по себе это утверждение не может быть принято. Дело в том, что исторические сочинения других авторов, также представлявших себя очевидцами, признаются более поздними произведениями… Неубедительно предположение о том, что история Егише была создана ранее VI века…» (Elishe. History of Vardan and the Armenian War. Перевод Роберта У. Томсона. Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1982).

Следует отметить, что существуют два русскоязычных варианта этой книги: первый перевод выполнен П. Шаншиевым и опубликован в 1853 году, второй принадлежит Орбели и был опубликован в 1957 году. Однако сравнение этих изданий показывает, что перед нами не разные переводы единого оригинала, а два существенно различающихся произведения. В таких обстоятельствах говорить о какой-либо достоверности изложенных сведений бессмысленно: всё это — измышления, подвергшиеся фальсификации в конце Средневековья.

Следующий «древнеармянский источник» — «Армянская география», или «Ашхарацуйц».

Источник:

http://www.bvahan.com/armenianway/great_armenia/main_rus/maps_rus/map_rus.htm

В действительности это анонимное произведение, создание которого предположительно относится к VII веку. Первоначально известный армянский историк Патканов и другие исследователи приписывали авторство этого труда М. Хоренскому. В настоящее время арменоведы рассматривают возможность принадлежности данного сочинения Анании Ширакаци.

По нескольким причинам это произведение компилятивного характера не может быть отнесено к периоду ранее XIV века. Прежде всего, это объясняется тем, что самые ранние его рукописи датируются второй половиной XVII века. Фальсификация заключается в представлении территорий, не относившихся к Армении, в качестве армянских земель, в результате чего территория исторической Армении оказалась изображена даже обширнее территории Сасанидского Ирана.

Основная причина создания этого вымысла заключается в локализации древней области Айрарат в районе современной Араратской долины. Коварная цель остаётся неизменной — попытка представить хай-армян автохтонным населением Южного Кавказа.

По всей вероятности, фальсификация появилась в эпоху мхитаристов — в XVII–XVIII веках, а обозначенная в этом произведении территория совпадает с гипотетическими границами Араратской Республики, создание которой в начале прошлого века входило в число целей армянской стороны. Подобные подложные «исторические документы» создавались с целью обоснования территориальных претензий армянства к Азербайджану и Турции. И вновь конечная цель остаётся прежней — попытка представить хай-армян народом, издавна проживавшим в Южном Кавказе.

Следующий «древнеармянский историк», к трудам которого мы обратимся, — Себеос.

В армянской историографии Себеос признан автором VII века. В своём произведении автор повествует о прибытии рода Мамиконянов (в действительности — Мамгунлу) в Армению из восточного Туркестана (Ченистана), однако излагает эту историю в редакции, отличающейся от версии М. Хоренского. Не останавливаясь на этом различии, обратим внимание на другой вопрос, который представляется нам более важным.

В книге содержатся два вымышленных повествования. Первое касается города Тигранакерт в Карабахе, второе — упоминание о Иреване в период Арабского халифата. Учитывая обращения к этим фальсифицированным событиям и ссылки на них со стороны историков-медиевистов в более позднем компилятивном произведении, мы хотели бы поделиться своими соображениями относительно неожиданного появления этой книги в свет.

Прежде всего, единственная рукопись этого произведения неожиданно была обнаружена в 1840 году армянским епископом О.Шахатуни, причём в самой рукописи нет никаких указаний на то, что она была написана Себеосом. Изучив рукопись, Шахатуни пришёл к выводу, что это «произведение» относится к числу утраченных рукописей Себеоса. Принадлежность сочинения Себеосу вызывает множество сомнений. Прежде всего, его содержание не соответствует ни трудам М.Хоренского, ни сочинению Фавста Византийского. Самое же важное заключается в том, что предки рода Мамикон (Мамгун) не вели войну против царя Чен. Это подтверждает М.Хоренский. В свою очередь, Фавст объясняет уход Мамиконяна из страны Чен тем, что он стремился избежать братоубийственной войны с царём Аршакидов. Таким образом, повествование Себеоса о Мамике и Конаке, а также о войне, происходившей в Ченистане, представляет собой позднейший вымысел.

К такому же выводу пришли и армянские исследователи. Так, армянский специалист Г.Абгарян поставил под сомнение авторство Себеоса, указав на то, что значительные фрагменты анонимного сочинения были составлены в XI веке путём компилятивного заимствования из других произведений (Г.В.Абгарян. «История Себеоса» и проблема анонима. Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1965).

Это ложное произведение, кроме того, было выдвинуто теми, кто не обладает достаточными знаниями в области истории. Так, в тексте топоним «Армения» употребляется в форме «Айастан», тогда как обозначение «Армения» в такой форме вошло в употребление в армяноязычной литературе лишь начиная с XVII–XVIII веков. Известно также, что ранние авторы использовали для обозначения этой территории топоним «Айк». Оставив в стороне другие фальсификации и хронологические несоответствия, остановимся подробнее на двух случаях специального введения в заблуждение.

В связи с арабским нашествием 646 года в тексте утверждается, что область Айрарат якобы находилась вблизи города Иреван. Между тем азербайджанский город Иреван, согласно рассматриваемой авторской версии, возник в 1520 году, а его название связано с Реван-ханом. До этого времени город не упоминается ни в одном историческом источнике. Более того, это подтверждается и другими древнеармянскими письменными памятниками. Так, в сочинении Левонда (VIII век), считающемся более достоверным армянским источником, при описании арабского похода нет ни слова ни об области Айрарат, ни об Иреване; речь идёт лишь о завоевании арабами Нахчывана.

Другой случай введения в заблуждение связан с карабахским Тигранакертом, причём в фальсифицированном тексте этот Тигранакерт представлен как «другой Тигранакерт». Шумиха вокруг нынешнего карабахского Тигранакерта берёт начало именно в этом подложном источнике.

Однако в обширных византийских источниках, где зафиксированы события, связанные с арабами, нет никаких упоминаний о Тигранакерте в Гардмане (Гирдимане). Более того, ни один из древнеармянских источников не содержит сведений о городе, именуемом «Карабахским Тигранкертом». Наиболее примечательным является словосочетание «другой Тигранакерт». Дело в том, что Тигранакерт, располагавшийся в действительности вблизи реки Евфрат, уже ко времени Себеоса был стёрт с лица земли. Этот город просуществовал недолго и относился к эпохе Тиграна до нашей эры. Спустя несколько столетий сведения о нём исчезли из памяти хай-армян, и поэтому в грабарских текстах нашей эры никаких данных об этом городе не сохранилось.

Одним словом, измышления, содержащиеся в сочинении лже-Себеоса, анонимного автора, представляют собой фальсификацию, созданную в более поздние годы. В конечном счёте её цель вновь заключается в попытке представить хай-армян автохтонным населением Кавказа.

И в заключение несколько слов о Моисее Хоренском (Мовсесе Хоренаци).

Как неоднократно мы отмечали в наших выступлениях и публикациях, «История хайев» М.Хоренского, ставшая хрестоматией армянской истории, воспринимается армянской историографией как бесспорная истина и датируется V веком н. э., а её автор считающийся «отцом армянской истории», имеет весьма интересную историю с точки зрения вымышленного характера данного произведения. Махинации и фальсификации, связанные с данным трудом, касаются его названия, времени написания, авторства и даже перевода. Оригинал произведения отсутствует, и неизвестно, на каком языке оно было написано — сиро-арамейском, греческом или грабаре. Ссылки на этот труд принадлежат преимущественно современным армянским авторам; при этом вплоть до X века имя Хоренского в армянской историографии не упоминается.

По мнению ряда учёных, под именем Хоренского выступает анонимный священник-историк, поскольку его биография неизвестна и была составлена переводчиком армянского происхождения Н. Эмином лишь для русского издания 1858 года на основе недостоверных источников. В издании, переведённом на русский язык в 1809 году (латинское издание вышло в Лондоне в 1736 году), название произведения «История армян» было изменено в издании 1858 года на «Историю Армении». Таким образом, история о хайах — армянах — превратилась в историю страны Армении, историческое прошлое которой, как утверждается, было вымышлено.

Вместе с тем главной фальсификацией М.Хоренского является внесение изменений в Библию и, тем самым, представление её армянского варианта. Коварный замысел этой фальсификации заключался в том, чтобы посредством вымышленных персонажей Хайка и Арменака, введённых в «Таблицу народов», а также заполнения генеалогических ветвей, отсутствующих в этой таблице, представить хайев предками арменов и, более того, установить их «родство» с саками — древними тюрками. Для убедительности этого подлога плагиатно присвоены истории, хранящиеся в памяти саков-прототюрков в виде преданий (например, о Томирис) с вымышленными хай-армянскими именами, о чем неоднократно отмечалось нами в выступлениях и в печати. В конечном итоге цель состояла в присвоении истории других народов в пользу хай-армян и тем самым присвоения территорий их проживания.

Не случайно один из наиболее выдающихся историков XVIII века Гиббон писал: «У Хоренского можно заимствовать лишь то, что встречается и у других древних историков…».

Таким образом, наиболее «фундаментальный» исторический труд армянства, выступая в качестве источника с очевидными признаками фальсификации, тем самым дал «зелёный свет» другим вымышленным произведениям.

Традиция интеллектуального воровства продолжается, и армянство, проявляющее особое мастерство в создании мифов — одной из разновидностей фольклора, — не перестаёт посягать на материальное и нематериальное наследие, земли и культуру других народов, особенно нас, азербайджанцев, «обогащая» свой арсенал попытками присвоения чужого, завладения чужим достоянием, интеллектуального воровства, фальсификаций и вымыслов. Всё это касается как нашей реальной политической жизни, так и прошлого, исторических событий.

Стереотип о «великих землях», основанный на мифологии, территориальные претензии к соседям, а также культурные присвоения, вытекающие из различных мифологем, такие как «великая армянская культура» и «первая армянская колыбель цивилизации», приобретают в мышлении армянства характер «естественности» и «легитимности». Поэтому не принимались во внимание ни наши требования и резолюции ООН о необходимости освобождения оккупированных территорий Азербайджана, ни необходимость соблюдения международных норм. Поэтому продолжается традиция присвоения армянской стороной материального и нематериального наследия Азербайджана, а также его культурных традиций. Более того, стереотипы, порождённые вымыслами об «исключительности» армян, их «мученичестве» и «особой миссии», формируют современную армянскую идентичность. Созданные мифологемы оказывают влияние на морально-этические установки армянских политиков, общественных деятелей, учёных, включая широкие массы общественности, создавая препятствия для признания международного права, являющегося краеугольным камнем современного мироустройства.

У каждого народа, в том числе и армянского, есть своя самобытная история. События и явления, происходившие в прошлом нации, её достижения, неудачи и печали являются неотъемлемой частью исторической действительности. Мы выступаем не против армянского народа, а против книг и других публикаций, наполненных ложью, вымыслами и клеветой, написанных националистически настроенными авторами наших соседей, поддерживающими нездоровое мировоззрение, а также нанятыми по заказу иностранными авторами-наёмниками. В особенности мы выступаем против основного лейтмотива подобных произведений по истории, согласно которому армяне являются не пришлым, а автохтонным народом Южного Кавказа, а также против выдвигаемых на этой основе территориальных претензий, якобы связанных с утраченными землями.

Если обратиться к истории армян, то, как мы неоднократно отмечали, не случайно националистически настроенные хай-армяне подменяют историю страны историей этноса. Причина заключается не только в том, что в прошлом не существовало устойчивого политического понятия «Армения». Устойчивое географическое понятие «Армения» ни в коей мере не может удовлетворить аппетиты армянства. Ведь эта географическая область являлась местом проживания многих народов, в том числе тюркских этносов. Если у М.Хоренского количество упоминаний понятия «Армения» исчислялось единицами, то у современных армянских историков число таких «Армений» достигает десятков. К ним относится и так называемая «Восточная Армения», которую они с особой настойчивостью называют «эчмиадзинским периодом армянской государственности». Очевидно, что речь здесь идёт об исторических землях Азербайджана — Западном Азербайджане, которые стали территорией формирования армянской государственности. В трудах националистически настроенных армянских авторов выдвигаются утверждения о том, что армяне, являющиеся мигрантами, были автохтонным, аборигенным населением на всех территориях, где они проживали. Поэтому авторам приходится описывать историю территорий, через которые проходили миграционные маршруты хай-армян, включая в эту историю все географические пространства, где они впоследствии поселились в результате миграции. Именно поэтому написанная ими история преподносится не как «История Армении», а как «История армянского народа».

Однако армянство упускает из виду одно обстоятельство. Историю такого пришлого этноса пишут его потомки — аллохтоны, тогда как коренные жители территории — автохтоны — описывают её как свою историческую Родину, землю своих предков и пишут как историю страны.

По словам Эдуарда Эррио, «традиция означает достижения и прогресс прошлого, а прогресс сегодняшнего дня с течением времени становится традицией завтрашнего дня, традицией будущего». Это действительно так, однако к присвоению армянской стороной азербайджанских культурных традиций данное известное высказывание отношения не имеет.

Начиная с М.Хоренского, мифологемы об «утраченных территориях многострадального народа» составляют реваншистскую основу территориальных претензий армянства к землям соседей. Националистические фантазии о вымышленной «великой Армении» постоянно способствуют формированию собственной фальсифицированной истории и искажению истории соседних народов. Рассматриваемые нами мифологемы, помимо прагматической функции распространения лжи, преследуют в армянской среде и более важную цель — создание предпосылок для появления очередного мифологического материала.

Обратим внимание на одну особенность древнеармянских текстов.

Известно, что здесь используется определённый «шаблон» — «древний народ, обладающий героическим христианским прошлым» и «древний народ, оказавшийся в окружении врагов и подвергавшийся притеснениям». Посредством учебников и академических изданий этот шаблон трансформируется из письменных армянских нарративов в институционализированную историю, закрепляется в коллективной памяти армянского этноса и тем самым определяет современный образ мышления хай-армян при восприятии мировой этнической картины.

Примечательно мнение известного американского специалиста, профессора Гарвардского университета Р.Томсона. Как пишет этот учёный, глубоко исследовавший армянские нарративы: «Во-первых, авторами армянских исторических нарративов, как правило, являются представители церковного духовенства, а их труды создавались по заказу церкви и сохранялись благодаря церкви. Во-вторых, в армянских исторических сочинениях представлено не столько описание событий, сколько их особая, избирательная компоновка. В-третьих, эти сочинения возникли значительно позже заявленного времени их создания и на протяжении столетий, вплоть до XIX века, подвергались дополнениям и изменениям, выгодным хай-армянам».

Как отмечает известный российский этнолог В.Шнирельман в своём исследовании «Войны памяти»: «Современная хай-армянская историография основывается на письменных шаблонах и образах «славного прошлого».

Другой известный российский политолог С. Лурье в своей работе «Армянская политическая мифология и её влияние на формирование внешней политики Армении и Нагорного Карабаха» пишет, что политическая мифология армян «является частью этнической картины мира, причём, подчеркну, неосознаваемой картины мира, и определяет восприятие этносом действительности, реальности, а также модели поведения по отношению к этой реальности».

Вместе с тем, в отличие от армянской этнической картины мира, являющейся продуктом бессознательного, легенды, создаваемые в связи с историей армянского народа как в прошлом, так и в настоящем, сочиняются сознательно и принадлежат конкретным авторам, в том числе Григору Арцруни, Раффи, Лео, Мкртичу Хримяну. Не обладая глубокими историческими знаниями, эти писатели и публицисты в конце XIX века создали ряд исторических мифов и легенд, выдвинув на первый план вымышленный героизм.

Поэтому, как метко отмечает известный российский писатель Юрий Помпеев, к числу подобных произведений относятся опусы о божественном происхождении армянской знати, публикации авторов вроде Арташеса Арцруни, чьи измышления издаются многотысячными тиражами, а также фальшивые исторические труды Сурена Айвазяна. В результате «коллективная память этноса оказывается в плену искусственно созданного иллюзорного прошлого, а будущее представляется не ради самого будущего, а, напротив, во имя прошлого».

Да, как говорил знаменитый писатель Флобер: «…прошлое удерживает нас и не отпускает, и по этой причине настоящее проходит мимо нас».

Следует особо отметить, что оценки древних текстов армянских авторов, а также многочисленных современных трудов по истории, данные армянской и западной, в том числе зарубежной, историографией, кардинально различаются. И к этому вопросу мы еще не раз вернемся.

В настоящее время ограничимся двумя высказываниями о М.Хоренском, которого считают «отцом армянской истории». Данная цитата взята из русскоязычного издания «Армянская средневековая литература» (1986), выпущенного Академией наук Армении: «…Труд Хоренского является первой критической историей армян и жемчужиной, шедевром национальной научно-исторической мысли…».

А это, в свою очередь, слова известного историка Августа Каррьера, сказанные в 1896 году: «Верить сведениям, приводимым им [Хоренским], — значит проявлять невежество. Большая часть сообщаемых им сведений является вымыслом».

И в заключение хотел бы напомнить замечательные слова великого этнолога Льва Гумилева: «…Этническая история не беспредельный набор сведений «без начала и конца» (А.Блок) и не просто «дней минувших анекдоты (Пушкин)», а сложная цепочка причинно-следственных связей…». «На индивидуальном уровне ложь – это не только несимметричный стереотип поведения, но и способ воздействия на окружающую среду, этническую и ландшафтную. На популяционном уровне это уже массированная дезинформация в антисистемах, воздействующих на среду социальную и культурную».

Убежден, что армянские мифы, построенные на лжи и прочие фальсификации и измышления, развенчиваются и впредь будут развенчиваться. И еще раз напомним: «ведь платье», - как сказал великий испанец Сервантес, - «и облачает и разоблачает».

Совершенно очевидно, что албанцы, которые являлись одними из наших предков, и Кавказская Албания, будучи государственным образованием на землях современного Азербайджана находилась в центре внимания армянских исторических кругов.

В отличие от принятой научными и профессиональными кругами точки зрения о существовании албанской государственности; хай-армянские историки обычно опираются на придуманный ими же термин «Албания – восточная окраина Армении» и тем самым отрицают Албанскую государственность. При этом все из них, включая и признающих существование Албании опираются на один и тот же тезис – население Албании было полностью григоризировано и арменизировано начиная с VII века н.э., вплоть до XI в. н.э. или до появления тюрков-сельджуков. При этом подчеркивается, что албанский этнос вообще деэтнизировался, превратившись в часть хай-армянского этноса к моменту распада княжества Хасан Джалала, к XIV в. н.э. В качестве примера можно привести «исследования» проф., историка Генрика Свазяна из Института истории Академии наук Армении и его монографию «История страны Алуанк» (с древнейших времен по VIII в н.э.), русскоязычное издание которой вышло в Иреване (Ереване) в 2009 году и последующие работы, в которых в т.ч. надуманно утверждается историческая принадлежность Утика и Арцаха Армении, а также значение названия «Алуанк» в наследии населения Кавказской Албании.

Однако, ныне появляются работы, которые вообще отрицают существование албанского этноса, «оригинально» подменяя его хай-армянским этносом, который стал именоваться албанским.

Претендуя на территорию Кавказской Албании, включая земли Западного Азербайджана и Карса в Восточной Анатолии и именуя последние Восточной Арменией, хай-армяне продолжают «развивать» миф о своем «древнем» проживании на этих землях. И это невзирая на то, что многие исследователи убеди-тельно доказывали сущность подобной фальсифика-ции.

Начнем с этого мифа, причем с периода, когда хай-армянский этнос еще не был сформирован, а именно с эпохи существования могущественного государства Урарту.

Общепринято ныне, что урартийский язык, име-нуемый и как язык алародов не имел никакого отно-шения к индоевропейскому языку хай-армян и являлся языком агглютинативного типа, очень близкого к языку хурритов (хореев по Библии) и, возможно, языку древних хиттитов (хаттов).

Рассмотрим, как трактуют академические круги Армении этнополитическую ситуацию того времени на примере последних исследований. Перед нами книга Алексана А.Акопяна, доктора исторических наук Института востоковедения НАН РА с исследованием «Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках», второе, переработанное издание (Изд-во «Гитунюн» НАН РА, Ер., 2022 г.).

Указанный автор утверждает о трех сторонах «албанского мировоззрения». Оставляя в стороне две из них, мы, следуя автору, выделим третью, как он пишет – «противопоставление в ряде эпизодов «албанского» «армянскому» ради возвышения восхваления первого».

Однако, под восхвалением «албанского», А.Акопян понимает «албанское мировоззрение» не албан Албании, а армян Албании и стремится «доказать» это абсурдное перевоплощение хай-армян в албанцев.

В качестве «доказательств» «албанского миро-воззрения» армян, автор критически относится к све-дениям М.Каланкатуклу (М.Дасхуранци), о более раннем в сравнении с армянским, начале албанского христианства в Албании и его утверждению о том, что только Албания имеет апостольский престол и поэтому М.Каланкатуклу (М.Дасхуранци) обвиняется в искажении источников и неправомерных добавлениях.

Сюда же отнесена информация М.Каланкатукского (М.Дасхуранци) о борьбе албанца Сахака Севады, имеющего субарейское (сабирское) тюркское происхождение против армянского царя Смбата Багратуни, как и само написание «Истории Албании», где, по мнению А.Акопяна, древнеалбанский автор «стремится уподобиться Мовсесу Хоренаци, написавшему «Историю Армении».

Автор отмечает, что у М.Каланкатуклу (Дасху-ранци) (указано происхождение албанцев и к фразе «живущие в северных странах – соплеменники кету-рейцев [в другом переводе киттийцев (К.Иманов)], откуда [происходят] и албанцы» дается следующий комментарий [стр. 238]. …Согласно «Генеалогии Ипполита Римского, на которой основывается Пилон Тиракаци, «армяне возводятся к внуку Иафета Торгому (Тогарме у Ипполита). Для определения степени развития «албанского мировоззрения» ар-мянского населения правобережья Куры (или уже «самосознания», во всяком случае для каких-то групп из правящих слоев) очень важно констатировать, что Мовсес Дасхуранци возводит «албанцев» к другому внуку Иафета Китию (в «Истории Албании» - Кетуру- ред.). Причина выбора этой кандидатуры предка заключается, по-видимому, в том, что во фразе о нем упоминаются «северные страны». Возможно, сыграло роль и наличие чтения «кетурейцы» в той рукописи «Хроники» Пилона Тиракаци, которая имелась под рукой у автора «Истории Албании». В качестве одного из важных источников этого труда Мовсес Хоренаци приводит сведение из Библии о том, что сыновья пророка Ибрагима (Авраама) от жены Кеттуры (т.е. «кетурейцы», по христианской генеалогической традиции, предки парфян) переселились в «восточную страну» (Хоренаци, II, 68, стр. 203)… Дасхуранци несколько раз называет свою страну «северо-восточной». Нетрудно заметить, что кандидатура библейского предка была подобрана не совсем удачно, ибо Китий – традиционный предок Киприотов и каких-то северных островитян. И этот факт очень важен, так как он показывает, насколько была серьезно обдуманной (а в современном научном понимании – обоснован-ной тенденция армянских правящих кругов Алба-нии перевоплощение армян - «албанцев» в ка-честве отдельного народа».

Источник: проф. Фарида Мамедова

Источник: http://axc.preslib.az/az/maps

Урарту IX-VI вв. до н.э.

Источник: https://az.wikipedia.org/wiki/Urartu#/media/File:13-Urartu-9-

Столь длинную цитату из А.Акопяна мы приводим неслучайно. Автор А.Акопян в качестве доказательной базы использует для армян термин «албанское мировоззрение» и даже «албанское самосознание». Остановимся на политическом и историко-конфессиональном аспектах приведенной цитаты, невзирая на несуразность тирады, выделенной нами, в которой согласно позиции автора обосновывается перевоплощение армян в албанцев в качестве отдельного народа армянскими правящими кругами Албании. Приводимую цитату следует рассматривать с позиций итоговой политической цели, на которую ориентировано исследование данного автора. Политический заказ, воплощаемый А.Акопяном, сводится по сути к тому, чтобы убедить читателя в отсутствии албанского этноса в исконных провинциях Албании – в Арцахе и Утике и подмене его, якобы проживающими здесь испокон веков, хай-армянами. Этому, согласно А.Акопяну служит семантический анализ терминов «Албания» и «албанцы» в источниках IV в. до н.э. – X в. н.э. Здесь автор стремится показать, что «в результате известных политико-административных изменений этническое содержание этих терминов претерпело несколько этапов эволюции», согласно мнению автора этого опуса.

(продолжение следует)

Источник: Азертадж