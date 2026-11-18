Опасная «супербактерия», устойчивая к препаратам, стремительно распространяется в больницах Европы.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По его информации, с 2019 по 2025 год количество случаев заражения пациентов устойчивыми к лечению штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae выросло на 72%. Некоторые штаммы демонстрируют абсолютную невосприимчивость почти ко всем антибиотикам, в том числе новейшим. Зачастую бактерия поражает легкие, вызывая пневмонию, но также может провоцировать заболевания других органов. Уровень смертности от болезней, вызванных штаммами этой бактерии, составляет порядка 40–70%, уточняет Politico.

В ECDC заявили, что для предупреждения распространения инфекции требуется строгое соблюдение санитарных норм, таких как использование средств индивидуальной защиты и дезинфекция помещений. По словам представителя организации Кристиана Гиске, распространение устойчивых к лекарствам бактерий представляет «серьезную угрозу для системы здравоохранения». Около 35 тыс. человек из стран ЕС, Норвегии и Исландии умирает ежегодно от вызванных этими бактериями заболеваний. В 2025 году европейским врачам удалось добиться определенного успеха в борьбе против метициллинрезистентного золотистого стафилококка, однако задача сдержать распространение Klebsiella pneumoniae пока оказывается сложнее, добавил Гиске.