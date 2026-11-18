Власти Армении не исключают возможности обращения в Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с ограничениями, введенными Россией на поставки ряда армянских товаров.

Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян, отвечая на вопросы журналистов в парламенте, передают армянские медиа.

По словам главы ведомства, Ереван намерен инициировать обсуждение данной проблемы на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) только после того, как заручится гарантией поддержки своей позиции со стороны партнеров по союзу.

При этом министр воздержался от комментариев относительно причин очередного переноса рассмотрения этого вопроса в рамках комиссий объединения.

«Мы делаем всё возможное, чтобы в ближайшее время появились позитивные новости», — подчеркнул Папоян, добавив, что при необходимости армянская сторона готова задействовать и судебные механизмы ЕАЭС.

Отметим, что в последние месяцы Россельхознадзор и Роспотребнадзор неоднократно вводили временные запреты и усиливали фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении сельхозпродукции, молочных товаров и коньячных спиртов из Армении.