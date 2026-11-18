Смарт-часы будут считаться мобильными устройствами, на каждое из которых будет установлен акцизный налог в размере 20 манатов.

Как сообщает АПА, это отражено в предложенной поправке к Налоговому кодексу, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс законом № 297-VIIQD от 9 декабря 2025 года, мобильные устройства были включены в перечень подакцизных товаров с установлением акциза в размере 20 манатов за каждое устройство.

Одновременно была предусмотрена возможность ввоза физическими лицами одного мобильного устройства в течение календарного года для личного пользования с освобождением от таможенных платежей. Указанные положения вступили в силу 1 января 2026 года.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.