В Иордании разбился военный вертолет, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
Пять иорданских военнослужащих пострадали в результате крушения вертолета Black Hawk во время учений.
Об этом сообщило командование вооруженных сил королевства.
"В результате инцидента пострадали пять служащих вооруженных сил", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Один из военнослужащих получил тяжелые травмы, четверо других - легкие.
Ранее сообщалось о крушении вертолета вооруженных сил Иордании во время тренировочного полета.
13:08
Военный вертолет Black Hawk потерпел крушение во время учений в Иордании.
Об этом сообщило командование вооруженных сил королевства.
«В ходе проведения военных учений вертолет типа Black Hawk потерпел крушение», — говорится в сообщении.
Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента не приводится.
По данным военного командования, на место происшествия направлены специалисты.
В Вооруженных силах Иордании пообещали сообщить об обстоятельствах инцидента по мере поступления информации.
Источник: ТАСС