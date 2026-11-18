Пять иорданских военнослужащих пострадали в результате крушения вертолета Black Hawk во время учений.

Об этом сообщило командование вооруженных сил королевства.

"В результате инцидента пострадали пять служащих вооруженных сил", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Один из военнослужащих получил тяжелые травмы, четверо других - легкие.

Ранее сообщалось о крушении вертолета вооруженных сил Иордании во время тренировочного полета.

13:08

Военный вертолет Black Hawk потерпел крушение во время учений в Иордании.

Об этом сообщило командование вооруженных сил королевства.

«В ходе проведения военных учений вертолет типа Black Hawk потерпел крушение», — говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших в результате инцидента не приводится.

По данным военного командования, на место происшествия направлены специалисты.

В Вооруженных силах Иордании пообещали сообщить об обстоятельствах инцидента по мере поступления информации.

Источник: ТАСС