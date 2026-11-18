Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут пообщаться уже сегодня вечером в ходе торжественного обеда на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, у лидеров двух стран в любом случае состоится полноценный разговор на полях форума, независимо от того, в каком именно формате пройдет их контакт.

Напомним, что саммит АТЭС проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Ранее также сообщалось, что на 19 ноября в рамках мероприятия запланирована первая очная трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.