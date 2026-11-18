Американский судебно-медицинский эксперт допустил, что финансист Джеффри Эпштейн, которого в 2019 году обнаружили мёртвым в тюремной камере, мог стать жертвой убийства, а не покончить с собой.

Такое мнение высказал профессор Майкл Фриман, изучивший материалы судебно-медицинской экспертизы и документы, связанные с обстоятельствами смерти Эпштейна.

По словам специалиста, характер повреждений может свидетельствовать о том, что финансист был задушен. В частности, Фриман предположил, что для этого могла быть использована удавка, которой воздействовали на шею сзади. При этом эксперт подчеркнул, что лично не проводил осмотр тела и основывал свои выводы исключительно на изученных документах.

Вместе с тем официальное заключение судебно-медицинской экспертизы, проведённой после смерти Эпштейна, не подтверждает эту версию. Специалист, выполнявший вскрытие, пришёл к выводу, что обнаруженные повреждения соответствуют механизму самоубийства. По его оценке, на теле также отсутствовали характерные следы борьбы, которые могли бы указывать на сопротивление нападавшему.

Напомним, что Джеффри Эпштейна обнаружили мёртвым 10 августа 2019 года в камере исправительного учреждения в Нью-Йорке. На тот момент 66-летний финансист находился под стражей в ожидании судебного разбирательства по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Эпштейн был известен своими связями с представителями политической и деловой элиты США, Великобритании и других стран, в том числе с Дональдом Трампом.

Тогдашний главный судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, руководившая установлением причины смерти, ранее подтвердила вывод о самоубийстве. Она заявляла, что причиной смерти стало повешение, а её характер был квалифицирован как самоубийство.

Источник: BBC