22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит Маркуэйна Маллина в нашу страну в январе этого года в качестве члена Комитета Сената США по вооруженным силам, сенатора-республиканца от Оклахомы и встречу с ним, поздравил гостя с новой должностью.

Глава нашего государства сказал, что 2026 год имеет историческое значение для азербайджано-американских связей. Президент Ильхам Алиев в этом контексте отметил, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну и подписание в рамках этого визита «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» внесли важный вклад в расширение двусторонних отношений.

Глава государства высоко оценил усилия Президента Дональда Трампа, направленные на выведение двусторонних отношений на самый высокий уровень и обеспечение мира в регионе. Он подчеркнул, что наша страна также заинтересована в развитии связей с США.

Напомнив о Вашингтонском саммите, состоявшемся в августе 2025 года, Президент Ильхам Алиев заявил, что в регионе уже сложилась новая ситуация, и мы более года живем в условиях мира.

Министр внутренней безопасности США поздравил главу нашего государства с достижениями в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметив в этом контексте роль Президента Дональда Трампа.

Касаясь значения проекта TRIPP, Маркуэйн Маллин подчеркнул, что его полноценная реализация будет способствовать развитию транспортных связей и торгово-экономических отношений не только между Азербайджаном и Арменией, но и между регионами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-американских отношений, было отмечено, что взаимные визиты различного уровня создают хорошую возможность для обсуждения потенциала сотрудничества.