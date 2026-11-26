На Северном Кипре задержан бывший член экипажа пассажирского судна Filo Jet, который находился в розыске в рамках расследования катастрофы судна 30 августа у берегов Кирении.

Сообщается, что это гражданин Азербайджана с инициалами С.С. По версии следствия, еще 12 июня этот мужчина первым обнаружил повреждение корпуса, которое, предположительно, могло привести к опрокидыванию судна. Он сфотографировал трещину и отправил снимок второму капитану корабля Мерве Нур Сераслану. В июле он ушел с Filo Jet.

Мужчину задержали в порту Газимагуса, когда он прибыл на Северный Кипр на судне другой компании и пытался пройти пограничный контроль. Задержанный доставлен в суд района Гирне. Суд постановил оставить его под стражей на один день в рамках продолжающегося расследования. Следствие намерено изучить мобильный телефон подозреваемого, в частности фотографии и переписку, связанные с повреждением судна.

Расследование катастрофы Filo Jet, произошедшей 30 августа у берегов Кирении, продолжается. В результате трагедии погибли 28 человек.

Источник: Ihlas