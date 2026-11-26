Несовершеннолетний мальчик, оставшийся жить с матерью после ареста отца, столкнулся с жестоким обращением со стороны отчима после того, как женщина повторно вышла замуж.

Об этом написала на своей странице в Facebook детский правозащитник, руководитель общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

По ее словам, отношения в семье со временем стали для ребенка невыносимыми. Не выдержав происходящего, однажды ночью он ушел из дома и провел ночь в парке.

Случайно заметивший несовершеннолетнего прохожий сообщил об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов доставили несовершеннолетнего в больницу, после чего его направили в приют для женщин и детей «Чистый мир».

Как отмечается, у ребенка есть братья и сестры в возрасте 7 месяцев, 1 года и 7 месяцев, 4, 7 и 12 лет. Еще двое его братьев или сестер скончались вскоре после рождения.

В настоящее время самым большим его желанием является остаться в приюте. По словам Мехрибан Зейналовой, там он чувствует себя в безопасности и категорически не хочет возвращаться в другое место.



