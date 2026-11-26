Власти Непала готовятся объявить погибшими около 4 тыс. человек, включая 623 иностранцев, пропавших без вести после паводка и наводнения, которые унесли более 1,4 тыс. жизней в конце августа.

Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Рама Бахадура.

Согласно публикации, власти начали собирать данные пропавших для уточнения деталей и внесения исправлений перед публикацией официального заявления. Отмечается, что список имен позднее может быть расширен. «Мы начали уточнять данные пропавших без вести для объявления их погибшими», — заявил Бахадур агентству.

Отдельно AFP отмечает, что власти Непала готовят такой шаг после того, как новый закон снизил период ожидания перед объявлением пропавших после стихийных бедствий погибшими с 12 лет до шести недель.

В октябре агентство Reuters сообщало, что Непал прекращает поиски жертв и пропавших без вести при наводнении.