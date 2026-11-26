Украл из дома деда 1 500 манатов и обчистил пять машин: в Хачмазе арестован подозреваемый
В Хачмазе сотрудники полиции задержали Э. Оруджева, подозреваемого в совершении серии краж.
Как сообщает 1news.az, в ходе расследования было установлено, что он похитил 1 500 манатов из дома, принадлежащего его деду.
Сообщается также, что позднее Э. Оруджев разбил стекла пяти автомобилей на территории района и похитил из их салонов магнитофоны и звуковые усилители.
По данным фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э. Оруджева избрана мера пресечения в виде ареста.
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