В Хачмазе сотрудники полиции задержали Э. Оруджева, подозреваемого в совершении серии краж.

Как сообщает 1news.az, в ходе расследования было установлено, что он похитил 1 500 манатов из дома, принадлежащего его деду.

Сообщается также, что позднее Э. Оруджев разбил стекла пяти автомобилей на территории района и похитил из их салонов магнитофоны и звуковые усилители.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э. Оруджева избрана мера пресечения в виде ареста.