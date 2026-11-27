На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории поселка Сангачал Гарадагского района столицы, в результате которого в автомобиле оказался зажат человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с поступившим сигналом к месту происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска ведомства.

При оценке оперативной обстановки на месте аварии было установлено, что произошло ДТП с участием грузовых автомобилей марки Mercedes, в результате которого водитель погиб и оказался заблокирован в деформированной кабине транспортного средства.

С помощью специальных средств спасатели извлекли из искореженного автомобиля тело водителя - Рамзи Савет оглу Алиева 1993 года рождения - и передали его по назначению.

По данному факту соответствующими структурами проводится расследование.