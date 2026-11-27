В Болгарии пресекли попытку нелегальной продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение-2027», который состоится в городе Бургас.

Как сообщает Болгарская национальная телекомпания BNT, об этом заявила генеральный директор вещателя Милена Милотинова в эфире программы The Day Begins.

По ее словам, одна из зарубежных интернет-платформ пыталась организовать продажу билетов на конкурс без соответствующего разрешения. После обращения BNT в компетентные органы деятельность платформы была остановлена.

М.Милотинова также сообщила, что официальная продажа билетов на «Евровидение-2027» начнется в начале следующего года. Для их приобретения зрителям необходимо будет зарегистрироваться в бесплатной программе Eurofan.

Напомним, «Евровидение-2027» пройдет в болгарском Бургасе. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а финал - на 15 мая.

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