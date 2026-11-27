В Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) проведены кадровые перестановки.

По информации, полученной изданием Unikal, заместитель председателя Правления Агентства, генерал-майор Джейхун Рзаев освобожден от занимаемой должности. Он был назначен на этот пост 4 февраля 2022 года.

Отметим, что некоторое время назад Джейхун Рзаев оказался в центре внимания в связи с судебным разбирательством с дочерью генерал-майора Натига Алиева - Тюркер Алиевой. Так, по делу о нанесении значительного материального ущерба, в котором фигурирует Тюркер Алиева, в отношении него проводится расследование.

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